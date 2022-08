Trani senza Postazione Fissa Medicalizzata, Lima: «Chiedo al sindaco e al Pd d'intervenire»

«Ci ritroviamo con una città di oltre 70mila abitanti in estate, con una ambulanza medicalizzata»

«Apprendo che a seguito di una deliberazione di giunta regionale a Trani scompare la Postazione Fissa Medicalizzata del 118. Chiedo al consigliere regionale tranese del Pd delucidazioni. Chiedo altresì al sindaco di interfacciarsi con il suo amico presidente Emiliano che a Trani ha fatto incetta di voti ed in particolare al PD - partito di maggioranza relativa tranese - di intervenire affinché non venga perpetrato l'ennesimo scippo a danno della nostra comunità». Lo dichiara Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia.«Sono passati 6 anni dal protocollo d'intesa firmato da Emiliano, Bottaro e Narracci: nulla di quanto promesso è stato realizzato anzi, piuttosto che avere un Pta, una nuova struttura all'ex Ospedaletto e convento degli Agostiniani, ci ritroviamo con una città di oltre 70mila abitanti in estate, con una ambulanza medicalizzata. Esigiamo spiegazioni».