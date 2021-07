Trani T'Incanta estate 2021, ecco i soggetti ammessi

Le attività si svolgeranno tra luglio e agosto in città

Associazione culturale Capoglio Stamperia d'arte, via Forges Davanzati, luglio, attività di carattere culturale;

Libreria Miranfù, itinerante, luglio, bibliopecar;

L'Albero della Vita, piazza Duomo, 4 luglio, flash mob;

Sifral Sas Libreria, marciapiede dinanzi libreria via Mario Pagano, 11,18, 25, 30 luglio, incontri culturali;

Associazione Puglia Antiqua, piazza della Repubblica, 25 luglio, mercatino dell'antiquariato;

Associazione Souvenir, piazza della Repubblica, 11 luglio, mercatino artigianato;

Associazione Arsensum, piazza della Repubblica, 17- 18 luglio e piazza della Libertà 24-25 luglio;

Associazione Insight Pr, via Mario Pagano, 9 luglio, evento moda;

Associazione Marluna Teatro, villa comunale boschetto, 15-21-23-29 luglio, attività laboratoriale, letture animate, perfomance;

Associazione Il Preludio, villa comunale, 31 luglio, concerto d'estate;

Associazione Amici della Musica, villa comunale, 18 luglio, presentazione libro;

Miranfù, itinerante, agosto, bibliopecar;

Associazione Capoglio Stamperia d'arte, via Forges Davanzati, agosto, attività di carattere culturale;

Silvia Tolomeo, Palazzo Palmieri, 1/8 agosto, mostra di pittura personale;

Sifral Sas Libreria, marciapiede dinanza libreria via Mario Pagano, 28 agosto, incontri culturali;

Step By Step, piazza della Repubblica, 28 agosto, evento linguistico;

Associazione Nicholas de Santis, lido Matinelle, 27 agosto, beach volley event night;

Associazione A Milion Dreams, Piazzale Monastero di Colonna, 19 e 20 agosto, spettacolo teatrale;

Associazione Puglia Antiqua, piazza della Repubblica, 22 agosto, mercatino antiquariato;

Associazione Arsensum, piazza della Repubblica, 21 e 22 agosto, artistico;

Associazione Souvenir, piazza della Repubblica, 8 agosto, mercatino artigianato.

Con determina dirigenziale, sono stati ammessi i seguenti soggetti all'iniziativa denominata Trani T'Incanta-Estate 2021, ciascuno per le attività indicate e i luoghi specificati (per alcuni eventi è ancora da definire la data esatta).