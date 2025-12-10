Associazioni
Trani, torna il concorso di presepi “Racconti di Natale"
L'associazione "Delfino Blu" chiama a raccolta gli artisti del presepe. Consegna opere 18-19 dicembre, mostra a San Luigi dal 20
Trani - mercoledì 10 dicembre 2025
"Racconti di Natale…e venne ad abitare in mezzo a noi" è il concorso artistico presepistico per adulti e bambini
L'Associazione Delfino Blu con il finanziamento del Comune di Trani, nell'ambito delle attività natalizie della città, organizza la II edizione del concorso artistico "Racconti del Natale", un'occasione per coniugare in un unico momento di festa e fede il grande mistero del Natale attraverso la preziosa e antica arte presepistica.
Il concorso è aperto a tutti coloro che per passione, tradizione e fede amano raccontare il Natale attraverso l'allestimento di scene ed ambientazioni di paesaggi che ci conducono nella Betlemme di 2000 anni fa in cui tutto accadde.
Il tema del concorso è libero, un invito a viaggiare con la fantasia e riflettere sulle proprie esperienze e sui sentimenti legati al Natale. I partecipanti potranno scegliere di rimanere fedeli alla classica rappresentazione, oppure osare con rivisitazioni moderne del presepe, permettendo così di raccontare storie che varcano i confini del tempo e dello spazio, dalle più intime e familiari a quelle più universali che parlano al cuore di ciascuno.
Ogni presepe sarà un'opera d'arte unica, frutto del lavoro e della passione dei suoi creatori. Il concorso è aperto a tutti, bambini e adulti, singoli o gruppi, che hanno voglia di vivere il Natale come occasione per esprimere le proprie emozioni, sensazioni e talenti artistici, raccontando così gli episodi di quella notte magica, la Speranza del Natale.
Non una gara, ma un'occasione per porre ancora una volta in risalto il valore di fede, narrativo e artistico del Presepe. I partecipanti dovranno comunicare la loro partecipazione prendendo contatti o via e mail: delfinobluodvtrani@gmail.com o scrivendo su whatsapp (o messaggio) ai numeri 345 8825863-388 4536278,
riportando:
riportando:
- Nome dell'opera
- Breve descrizione
- Nome e cognome autore/i