Politica

"OraTrani" sceglie la via della competenza

Ufficiale il sostegno alla candidatura dell'avv.Sebastiano De Feudis

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026
Cantieri aperti, fondi PNRR da gestire e consolidare, aziende partecipate da rilanciare, cittadini e imprese che chiedono certezze amministrative. È su questo scenario che interviene OraTrani con una riflessione politica a firma dell'avv. Angelo Nigretti, già Amm.Delegato di AMET, che va oltre le appartenenze tradizionali e pone al centro un tema preciso: la capacità di governo. Nel documento che segue, il movimento traccia un'analisi dello stato attuale della città, soffermandosi sulle criticità legate ai servizi, alla gestione delle partecipate e alla necessità di una macchina amministrativa più solida e affidabile.

Una presa di posizione che individua nella competenza, nel metodo e nella responsabilità la vera linea di demarcazione della prossima sfida elettorale. È in questo quadro che OraTrani annuncia il proprio sostegno alla candidatura dell'avv. Sebastiano De Feudis, ritenendo che la fase che Trani sta attraversando richieda una guida autorevole e una squadra coesa, capace di governare processi complessi e restituire fiducia alla comunità.
Trani è oggi un grande cantiere a cielo aperto. Strade sventrate, lavori che si protraggono nel tempo, fondi PNRR da consolidare, finanziamenti da difendere e da rendere pienamente operativi. A questo quadro si aggiunge una città che percepisce un indebolimento dei servizi e delle ex municipalizzate – AMIU e AMET – ancora lontane dal ruolo strategico che dovrebbero, invece, avere nella vita quotidiana dei cittadini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: disagi diffusi, incertezza, fiducia che si affievolisce. Chi lavora, chi investe, chi apre un'attività chiede al Comune una sola cosa: certezza. Procedure chiare, tempi definiti, atti amministrativi solidi, sicurezza giuridica nelle scelte. Quando le pratiche si incagliano, quando le regole appaiono mutevoli o le risposte tardano ad arrivare, non si perde solo tempo: si perde energia economica, si perde fiducia, si perde futuro. La domanda, allora, è semplice e onesta: a fronte dei sacrifici richiesti alla città, stiamo registrando un reale miglioramento della qualità della vita? La risposta la sappiamo ed è proprio da questa consapevolezza che dobbiamo ripartire. Non è soltanto una questione di risorse o di norme. È una questione di governo. Gestire il PNRR, chiudere i cantieri aperti, riorientare aziende partecipate come AMIU e AMET, rafforzare la macchina amministrativa affinché garantisca affidabilità a cittadini e imprenditori: tutto questo richiede piena padronanza dei dossier, dei numeri, dei contratti, dei piani industriali. Quando chi guida un ente non ha il totale controllo dei processi, l'incertezza si trasferisce inevitabilmente sui cittadini e sulle imprese. Ho vissuto dall'interno, quale Amministratore Delegato di AMET, la complessità di una società partecipata al Comune. So cosa significhi garantire continuità dei servizi, equilibrio economico e responsabilità verso la comunità. E so che senza una guida politicamente autorevole e tecnicamente solida, anche la migliore struttura rischia di procedere senza una direzione chiara. Oggi la vera linea di confine non passa tra destra e sinistra. Passa tra chi è in grado di governare questa fase complessa e chi deve ancora imparare a farlo. Le appartenenze, da sole, non chiudono un cantiere. Non recuperano un finanziamento. Non rimettono in ordine le partecipate. Non garantiscono a un imprenditore che la sua pratica sarà trattata con chiarezza e tempestività. È su questo terreno che nasce la missione di OraTrani con un principio semplice: Trani ha bisogno di competenze al governo della città. Oggi un bravo politico, da solo, non basta. Serve una guida capace di governare i processi, di confrontarsi alla pari con uffici e aziende partecipate, di assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte e di rendere conto ai cittadini con risultati concreti e verificabili. Ma serve anche una squadra coesa e competente, composta da donne e uomini che condividano metodo, visione e senso delle istituzioni. Perché governare una città complessa non è l'opera di una sola persona, ma il risultato di una responsabilità collettiva esercitata con rigore e trasparenza. Per questo Ora Trani ha scelto, con convinzione e fiducia, di sostenere la candidatura dell'Avv. Sebastiano De Feudis. Perché riteniamo che, in questa fase, la città abbia bisogno di metodo, competenza e responsabilità. Di una guida solida e di una squadra all'altezza delle sfide che ci attendono. Avv. Angelo Nigretti.

Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco I Socialisti Liberali e Riformisti della BAT chiedono una scelta politica chiara per Trani e frenano sull’ipotesi del “professionista prestato alla politica”
Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Un solo progetto, una visione condivisa: Trani riparte dal metodo e dalla responsabilità
Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce Presentata in Biblioteca la candidatura a Sindaco: «La bellezza va governata per far esplodere la città»
Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso Dopo le indiscrezioni pubblicate, il segretario Giannetti congela il dibattito: la liturgia del direttivo prevale sulle anticipazioni
Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito” Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito” Il Vice Sindaco rompe il silenzio: unità interna, responsabilità politica e rapporto con la città al centro della sfida verso il 24 maggio
Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano Si apre una fase di confronto per costruire una futura coalizione fondata su stabilità, coesione e visione condivisa per la città
Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali Il voto 24 e 25 maggio, verso un ballottaggio annunciato tra frammentazioni e post social enigmatici
Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato "Un progetto di competenza e autonomia contro i vecchi giochi di palazzo"
