"OraTrani" sceglie la via della competenza

Trani è oggi un grande cantiere a cielo aperto. Strade sventrate, lavori che si protraggono nel tempo, fondi PNRR da consolidare, finanziamenti da difendere e da rendere pienamente operativi. A questo quadro si aggiunge una città che percepisce un indebolimento dei servizi e delle ex municipalizzate – AMIU e AMET – ancora lontane dal ruolo strategico che dovrebbero, invece, avere nella vita quotidiana dei cittadini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: disagi diffusi, incertezza, fiducia che si affievolisce. Chi lavora, chi investe, chi apre un'attività chiede al Comune una sola cosa: certezza. Procedure chiare, tempi definiti, atti amministrativi solidi, sicurezza giuridica nelle scelte. Quando le pratiche si incagliano, quando le regole appaiono mutevoli o le risposte tardano ad arrivare, non si perde solo tempo: si perde energia economica, si perde fiducia, si perde futuro. La domanda, allora, è semplice e onesta: a fronte dei sacrifici richiesti alla città, stiamo registrando un reale miglioramento della qualità della vita? La risposta la sappiamo ed è proprio da questa consapevolezza che dobbiamo ripartire. Non è soltanto una questione di risorse o di norme. È una questione di governo. Gestire il PNRR, chiudere i cantieri aperti, riorientare aziende partecipate come AMIU e AMET, rafforzare la macchina amministrativa affinché garantisca affidabilità a cittadini e imprenditori: tutto questo richiede piena padronanza dei dossier, dei numeri, dei contratti, dei piani industriali. Quando chi guida un ente non ha il totale controllo dei processi, l'incertezza si trasferisce inevitabilmente sui cittadini e sulle imprese. Ho vissuto dall'interno, quale Amministratore Delegato di AMET, la complessità di una società partecipata al Comune. So cosa significhi garantire continuità dei servizi, equilibrio economico e responsabilità verso la comunità. E so che senza una guida politicamente autorevole e tecnicamente solida, anche la migliore struttura rischia di procedere senza una direzione chiara. Oggi la vera linea di confine non passa tra destra e sinistra. Passa tra chi è in grado di governare questa fase complessa e chi deve ancora imparare a farlo. Le appartenenze, da sole, non chiudono un cantiere. Non recuperano un finanziamento. Non rimettono in ordine le partecipate. Non garantiscono a un imprenditore che la sua pratica sarà trattata con chiarezza e tempestività. È su questo terreno che nasce la missione di OraTrani con un principio semplice: Trani ha bisogno di competenze al governo della città. Oggi un bravo politico, da solo, non basta. Serve una guida capace di governare i processi, di confrontarsi alla pari con uffici e aziende partecipate, di assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte e di rendere conto ai cittadini con risultati concreti e verificabili. Ma serve anche una squadra coesa e competente, composta da donne e uomini che condividano metodo, visione e senso delle istituzioni. Perché governare una città complessa non è l'opera di una sola persona, ma il risultato di una responsabilità collettiva esercitata con rigore e trasparenza. Per questo Ora Trani ha scelto, con convinzione e fiducia, di sostenere la candidatura dell'Avv. Sebastiano De Feudis. Perché riteniamo che, in questa fase, la città abbia bisogno di metodo, competenza e responsabilità. Di una guida solida e di una squadra all'altezza delle sfide che ci attendono. Avv. Angelo Nigretti.