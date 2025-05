Trani Triathlon, lo spettacolo dello sport torna con la VII edizione

È in pieno fermento la macchina organizzativa della Trani Triathlon Olimpico No Draft gara Gold & Aquathlon Classico e Giovanile 2025, in calendario sabato e domenica 24 e 25 maggio con lorganizzazione dellAtletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto legida della FITri e con il patrocinio del Ministero dello Sport, Coni, Regione Puglia, Città di Trani, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Asl Bat, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, OER, Associazione Polizia di Stato, Lega Navale di Trani, con la media partner di Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.Promossa per il terzo anno consecutivo al rango di gara Gold, la competizione, giunta alla settima edizione, è valida sia quale seconda tappa del prestigioso circuito Triathlon Nazionale No Draft (lunica nel sud Italia), sia quale Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group. Sabato 24 maggio si svolgerà lAquathlon classico per Age Group e Campionato Regionale Giovanile.Tra le iniziative di punta per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario della fondazione della Capitaneria di porto, la Trani Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon Classico e giovanile di domenica 25 maggio sarà articolata in tre frazioni (1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 10 chilometri di corsa) con partenza e arrivo nellaffascinante scenario della Baia dei Pescatori e Piazza del Monastero di Colonna, a ridosso del quartier generale dellevento collocato nella Abbazia del Monastero di Colonna a Trani.Al momento il numero degli iscritti (oltre 350) ha già superato quello della passata edizione ed è proiettato verso quota 500, suddivisi nelle diverse fasce (Juniores, Senior e Master per la gara Triathlon e Aquathlon e categorie giovanile per la sola gara di Aquathlon), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo dItalia. Tra gli atleti più attesi spiccano i nomi di Sergiy Polikarpenho (27 enne torinese, Campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico in forza alla gruppo sportivo dei Carabinieri), il pluricampione trentino Alessandro De Gasperi (Doloteam), specialista negli Ironman, vincitore nel 2018 dell'Ironman di Lanzarote, la promessa giovinazzese già nel giro della nazionale Under 20 Giorgia Abbatantuono (Netium Giovinazzo), campionessa tricolore di Aquathlon 2023 nella categoria Youth B, nonché gli esperti pugliesi Alessandro Cazzorla (Amici di Marco di Bitonto) vice campione Europeo 2025 di Duathlon Sprint, Michele Insalata (Otre Triathlon Team Noci) Campione Italiano 2025 di Duathlon Classico e vincitore delledizione del 2019, e Marcello Roncone (Freedogs Castellana) vincitore delledizione del 2018.I suggestivi ambienti del Monastero di Colonna da giovedì 22 maggio fino a domenica 25 maggio (orari di fruizione 9,30-12 e 16,00-19,00) ospiteranno la mostra dellartista Nicoletta Scilimati, docente alIAccademia delle Belle Arti di Lecce, RUN-Fotoritratti su collage tipografici, 16 collage cartacei con ritagli di stampe xilografiche e calcografiche, letterpress ed eventi calligrafici manuali su fotoritratti degli atleti scattati con reflex digitale durante il World Triathlon Para Cup 2024, tenutosi a Taranto lo scorso 8 giugno. Sempre giovedì 22 maggio, con inizio alle 10.30, si terrà la conferenza stampa della Trani Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon Classico e giovanile, moderata dal vice caporedattore e inviato di Rai Sport Saverio Montingelli, in cui saranno svelati tutti i dettagli della VII edizione. A fare gli onori di casa il presidente dellAtletica Tommaso Assi Triathlon Team, Giovanni Assi, affiancato dal referente del settore triathlon Paolo Manno e dal direttore di gara Giampiero Angelilli, assieme al consiglio direttivo e a tutta la grande famiglia dei tesserati della Tommaso Assi. È prevista la presenza di Angelo Giliberto (presidente Coni Puglia) con il delegato CONI BAT Antonio Rutigliano ed il referente cittadino CONI Anselmo Mannatrizio e la partecipazione del presidente nazionale della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei e di Antonio Tondi (presidente FITri Puglia). Interverranno inoltre il sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro, lassessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Debora Ciliento, il comandante Cap. Giorgio Di Giovanni della Guardia di Finanza di Trani, il comandante dellArma dei Carabinieri provinciale Col. Massimiliano Galasso, il comandante della Capitaneria di Porto di Barletta Cap. di Fregata Antonio Indelicato, il presidente nazionale della LILT prof. Francesco Schittulli, il commissario straordinario Asl Barletta-Andria-Trani Tiziana Dimatteo, la Dirigente Responsabile UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e referente Asl Bt Micaela Abbinante.Come da consolidata mission della Tommaso Assi, particolare attenzione è rivolta alle tematiche di carattere sociale e culturale. Questanno alla gara sono legate infatti una lodevole iniziativa (progetto LILT), introdotte dal presidente nazionale prof. Francesco Schittulli in conferenza stampa e lesposizione dellartista Nicoletta Scilimati, concomitante allevento sportivo, RUN- Fotoritratti su collage tipografici, dedicata al Paratriathlon, che sarà fruibile al Monastero di Colonna. «La Trani Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon Classico e Giovanile sottolinea il presidente dellAtletica Tommaso Assi Triathlon Team, Giovanni Assi - non è solo una competizione sportiva, ma un evento che coniuga sport, cultura, inclusione e prevenzione. Questa settima edizione rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità, non solo per il livello tecnico e agonistico della gara, ma anche per il forte valore sociale che porta con sé.Grazie alla collaborazione con LILT e Asl Bat, abbiamo voluto affiancare al grande spettacolo del triathlon un'importante iniziativa di screening e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, sottolineando il ruolo dello sport come strumento di benessere e consapevolezza. Inoltre, la mostra dedicata al ParaTriathlon offrirà un'occasione preziosa per celebrare la resilienza e il talento di chi affronta ogni sfida con determinazione.Trani sarà il cuore pulsante del triathlon nazionale per un intero weekend, con atleti di altissimo livello e un percorso affascinante che valorizza il nostro territorio, contribuendo anche a promuovere il turismo e leconomia locale. Invitiamo tutti, sportivi e cittadini, a partecipare e vivere con noi questa straordinaria esperienza che va ben oltre la competizione».Un ringraziamento va a tutte associazioni e partner che parteciperanno:GIOCHI DE MEDITERRANEOCONIGUARDA DI FINANZA con la FanfaraARMA DEI CARABINIERI Ordine pubblicoCAPITANERIA DI PORTO di BARLETTALILTASL BAT con screeningPOLIZIA LOCALE Assistenza stradale, un particolare ringraziamento al comandante Leonardo Cuocci Martorano e al maggiore Domenico Miccoli.OER di TRANI Assistenza sanitariaASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO Chiusura StradeLEGA NAVALE di Trani per lassistenza in mareMEDIA PARTNER: RAI SPORT- RAI PUGLIA- TGR Puglia.