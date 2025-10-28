Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale

Il Comune di Trani, pur avendo recentemente assunto personale, rimane sotto organico. Per sopperire alla carenza e migliorare l'efficienza, l'amministrazione ha deciso di integrare l'intelligenza artificiale, acquistando due licenze annuali di ChatGPT Pro. L'iniziativa, che segue una prima sperimentazione avviata a dicembre 2024 nel settore edilizio, rientra negli obiettivi di digitalizzazione dell'ente (L. 135/2025). L'investimento, pari a 7.873,24 euro, è stato affidato alla società Dps informatica tramite MEPA.L'obiettivo è testare l'efficacia dell'IA per ridurre i tempi di lavorazione, migliorare la qualità degli atti e supportare il personale (ad esempio, nella redazione di testi e nell'analisi normativa). I risultati di questo test, supervisionato dall'ingegner Valerio Catino, determineranno un'eventuale implementazione più ampia.