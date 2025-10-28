Comune
Comune
Enti locali

Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale

Acquistate due licenze di ChatGPT Pro per supportare il personale, velocizzare le pratiche e migliorare l'efficienza dei servizi dopo la sperimentazione nel settore edilizio

Trani - martedì 28 ottobre 2025 9.24
Il Comune di Trani, pur avendo recentemente assunto personale, rimane sotto organico. Per sopperire alla carenza e migliorare l'efficienza, l'amministrazione ha deciso di integrare l'intelligenza artificiale, acquistando due licenze annuali di ChatGPT Pro. L'iniziativa, che segue una prima sperimentazione avviata a dicembre 2024 nel settore edilizio, rientra negli obiettivi di digitalizzazione dell'ente (L. 135/2025). L'investimento, pari a 7.873,24 euro, è stato affidato alla società Dps informatica tramite MEPA.

L'obiettivo è testare l'efficacia dell'IA per ridurre i tempi di lavorazione, migliorare la qualità degli atti e supportare il personale (ad esempio, nella redazione di testi e nell'analisi normativa). I risultati di questo test, supervisionato dall'ingegner Valerio Catino, determineranno un'eventuale implementazione più ampia.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Contributo di 500 euro per nucleo familiare
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" Politica Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Eventi e cultura Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attualità Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attività gratuita per bambini e genitori guidata da Ramona Larosa. Inizio alle ore 17:30.
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026 La disposizione del Ministero dell'interno
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti Politica Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti La gara per la riqualificazione e la gestione dell'approdo turistico del porto di Trani entra nella sua fase decisiva
A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale Attualità A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale Otto incontri in Biblioteca Bovio da ottobre a dicembre: dall'uso dello SPID alla sicurezza online
1 A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità Politica A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità Grazie ai fondi PNRR e comunali, le nuove abitazioni permetteranno la vita autonoma. Ferrante: "Un passo fondamentale per l'inclusione sociale"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
28 ottobre 2025 Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
L'arte come cinema: ultimi giorni per la "Nouvelle Vague " di Purino a Palazzo Beltrani
28 ottobre 2025 L'arte come cinema: ultimi giorni per la "Nouvelle Vague" di Purino a Palazzo Beltrani
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
28 ottobre 2025 Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni "
28 ottobre 2025 L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"
Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice "
28 ottobre 2025 Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"
Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
28 ottobre 2025 Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso "
27 ottobre 2025 Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso"
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.