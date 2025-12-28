Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale"

Se c'è una cifra stilistica che caratterizza l'edizione 2025 de, questa è senza dubbio la. Mai come quest'anno, il cartellone tranese non si limita a proporre eventi, ma costruisce percorsi diversi che si intrecciano, offrendo alla comunità e ai turisti un ventaglio di esperienze che spazia dalla sacralità alla magia pura, dalla tradizione bandistica allo shopping artigianale. La giornata diè l'esempio perfetto di questa ricchezza: un programma "no-stop" che accompagna la città dal risveglio fino a sera inoltrata.La domenica si apre presto nel cuore pulsante della città. Già dallesi anima con i. Un'occasione per immergersi nei colori e nei profumi delle feste, passeggiando tra stand che offrono artigianato e tipicità, in un'atmosfera di convivialità urbana.Ma la vera colonna sonora della mattinata sarà quella della grande tradizione musicale pugliese. Alleprende il via la, un'esplosione di allegria itinerante che porterà la festa nelle strade. A seguire, alle, l'appuntamento è per gli amanti della musica classica e istituzionale: la storica Cassa Armonica dellaospiterà il concerto della. Un momento solenne e festoso, ideale per l'aperitivo domenicale in musica, completamente gratuito.Dopo la pausa pranzo, la città cambia volto e indossa l'abito della storia e della suggestione. Allesi riaprono i portoni del tempo con la XX Edizione del. L'accesso da via Beltrani segna l'ingresso in un percorso di fede e memoria che sta richiamando migliaia di visitatori, confermandosi uno degli eventi di punta del Natale in Puglia (ingresso con oblazione).La giornata si chiude tornando inper un evento dedicato allo stupore, pensato per le famiglie e per chi vuole lasciarsi sorprendere. Alleva in scena lo spettacolo: giochi di prestigio e illusionismo per chiudere la domenica con un tocco di magia moderna, a dimostrazione di come "Le Vie del Natale" sappia mescolare sapientemente il sacro della Natività con il profano del puro intrattenimento.