Eventi e cultura
Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale"
Dai mercatini mattutini alla parata delle bande in Villa, fino alla magia di "Aba Illusionist" e alla sacralità del Presepe Vivente
Trani - domenica 28 dicembre 2025 07.05
Se c'è una cifra stilistica che caratterizza l'edizione 2025 de "Le Vie del Natale", questa è senza dubbio la pluralità. Mai come quest'anno, il cartellone tranese non si limita a proporre eventi, ma costruisce percorsi diversi che si intrecciano, offrendo alla comunità e ai turisti un ventaglio di esperienze che spazia dalla sacralità alla magia pura, dalla tradizione bandistica allo shopping artigianale. La giornata di domenica 28 dicembre è l'esempio perfetto di questa ricchezza: un programma "no-stop" che accompagna la città dal risveglio fino a sera inoltrata.
Mattina: il risveglio tra Mercatini e Gran Concerto Bandistico
La domenica si apre presto nel cuore pulsante della città. Già dalle ore 09:00, Piazza della Repubblica si anima con i Mercatini di Natale. Un'occasione per immergersi nei colori e nei profumi delle feste, passeggiando tra stand che offrono artigianato e tipicità, in un'atmosfera di convivialità urbana.
Ma la vera colonna sonora della mattinata sarà quella della grande tradizione musicale pugliese. Alle ore 11:00 prende il via la Parata del Festival delle Bande, un'esplosione di allegria itinerante che porterà la festa nelle strade. A seguire, alle ore 12:00, l'appuntamento è per gli amanti della musica classica e istituzionale: la storica Cassa Armonica della Villa Comunale ospiterà il concerto della Banda Musicale Cittadina "Don Giovanni Cipriani". Un momento solenne e festoso, ideale per l'aperitivo domenicale in musica, completamente gratuito.
Pomeriggio e Sera: tra Fede e Incanto
Dopo la pausa pranzo, la città cambia volto e indossa l'abito della storia e della suggestione. Alle ore 17:00 si riaprono i portoni del tempo con la XX Edizione del Presepe Vivente. L'accesso da via Beltrani segna l'ingresso in un percorso di fede e memoria che sta richiamando migliaia di visitatori, confermandosi uno degli eventi di punta del Natale in Puglia (ingresso con oblazione).
La giornata si chiude tornando in Piazza della Repubblica per un evento dedicato allo stupore, pensato per le famiglie e per chi vuole lasciarsi sorprendere. Alle ore 19:00 va in scena lo spettacolo "Aba Illusionist": giochi di prestigio e illusionismo per chiudere la domenica con un tocco di magia moderna, a dimostrazione di come "Le Vie del Natale" sappia mescolare sapientemente il sacro della Natività con il profano del puro intrattenimento.
