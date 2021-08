Trani, una lunga storia d'amore: la Cattedrale campeggia su L'Espresso

La grande bellezza di Trani, punta di diamante della campagna di comunicazione turistica della Regione Puglia, campeggia anche in quarta di copertina del settimanale L'Espresso che vanta circa 300mila copie di tiratura: "Puglia, una lunga storia d'amore" questa volta propone infatti al grande pubblico la regina delle Cattedrali di Puglia.L'immagine fa parte anche dell'ormai noto video spot per la promozione turistica della Regione Puglia che narra e racconta di una storia d'amore: quella tra chi scopre la Puglia e non la vuole lasciare più. Insieme alla facciata di Santa Croce a Lecce, la magia di Porto Selvaggio, il lungomare di Bari, il Gargano e altre bellezze pugliesi, spicca anche e soprattutto la Cattedrale di Trani. Questa settimana in quarta di copertina su L'Espresso, con una rilevanza dunque davvero enorme.Una immagine essenziale, che mostra la cattedrale in tutta la sua semplicità e straordinaria bellezza. Emozionante. Sempre.