Foto Credits" />
"Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno. Foto Credits
Eventi e cultura

Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno

Teatro per i più piccoli in Biblioteca e festa serale in Piazza Quercia

Trani - lunedì 29 dicembre 2025
L'atmosfera natalizia non accenna a diminuire, anzi, evolve e si carica di nuova energia mentre la città si prepara a salutare l'anno vecchio. Il cartellone "Le Vie del Natale" accompagna i cittadini verso il 2026 con una "due giorni" ricca di cultura, intrattenimento per famiglie e momenti di aggregazione collettiva. Se il Natale è stato il tempo della tradizione e della sacralità, gli ultimi giorni di dicembre sono dedicati allo spettacolo e all'attesa della grande festa. Ecco il programma dettagliato per lunedì 29 e martedì 30 dicembre, un percorso a tappe che culminerà con l'evento pre-capodanno nella splendida cornice del porto.

Lunedì 29 dicembre: Tra maschere e arte
La settimana si apre con un occhio di riguardo per i più piccoli e per la riscoperta culturale della città.
  • Ore 17:00 – Biblioteca Comunale Si alza il sipario per i bambini con lo spettacolo teatrale "Pulcinella e il Castello Misterioso". Una rappresentazione che porta in scena la maschera più celebre della tradizione italiana. (Ingresso con ticket: € 3,00)
  • Ore 18:30 – Partenza da San Luigi (Piazza Mazzini) Spazio alla bellezza con "Segni del Natale", un percorso guidato con Maestro d'Arte alla scoperta delle tracce artistiche della natività nel tessuto urbano. (Accesso libero)
Martedì 30 dicembre: La lunga vigilia in piazza
Il penultimo giorno dell'anno è un crescendo di appuntamenti che, partendo dal teatro, porterà la città a riunirsi in piazza per un'anticipazione dei festeggiamenti di San Silvestro.
  • Ore 17:00 – Biblioteca Comunale Nuovo appuntamento per i bambini con lo spettacolo teatrale "Arcobaleni", un momento di colore e fantasia dedicato ai giovanissimi lettori e spettatori. (Ingresso con ticket: € 3,00)
  • Ore 18:30 – Auditorium San Luigi Va in scena lo spettacolo teatrale "L'Aiutante di Babbo Natale", una storia magica perfetta per mantenere vivo lo spirito delle feste anche dopo il 25 dicembre. (Ingresso con ticket: € 5,00)
  • Ore 20:30 – Piazza Quercia È il momento clou che traghetta Trani verso il nuovo anno. Con l'evento spettacolo "Aspettando Capodanno", una delle piazze più belle della città, affacciata sul porto, diventerà il teatro di una festa collettiva tra musica e divertimento. (Ingresso libero)
©tl@
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
"Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace "Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace Intervista a Daniele Ciliento: «La nostra città ambasciatrice di dialogo interreligioso». Il video a cura di Marina Laurora
Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale" Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale" Dai mercatini mattutini alla parata delle bande in Villa, fino alla magia di "Aba Illusionist" e alla sacralità del Presepe Vivente
"Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza "Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza Via Beltrani, Via Zanardelli e Piazza della Repubblica protagoniste di una serata che unisce fede, jazz d'autore e spettacolo pop
A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio Sabato 27 dicembre quarto appuntamento della rassegna "Christmas Party". Un viaggio tra classici riarrangiati e convivialità con degustazione finale
Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico Attualità Trani, al via oggi la XX edizione del Presepe Vivente: un cammino di Pace nel cuore del centro storico Si accendono oggi, 26 dicembre, le luci sulla ventesima edizione del Presepe Vivente di Trani a cura di Xiao Yan
Trani, la città che brilla tutto l’anno e a Natale e Capodanno, ancor di più Speciale Trani, la città che brilla tutto l’anno e a Natale e Capodanno, ancor di più Dove la luce diventa emozione: un viaggio tra bellezza, storia e atmosfere festive
Itineriario Presepistico nel centro storico di Trani Itineriario Presepistico nel centro storico di Trani "Voglio fermarmi a casa tua": il dettaglio di tutte le Chiese da visitare
Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà Alle 19 gli Scout depongono la 'Fiamma della Pace' insieme all'Arcivescovo mons.D'Ascenzo e al Sindaco Bottaro
Trani, oggi l'ultimo tango a Palazzo Palmieri? Le novità di un Bottaro che cerca i numeri tra luci di festa e ombre di crisi
29 dicembre 2025 Trani, oggi l'ultimo tango a Palazzo Palmieri? Le novità di un Bottaro che cerca i numeri tra luci di festa e ombre di crisi
Cordoglio unanime per Gennaro Palmieri, oggi i funerali
29 dicembre 2025 Cordoglio unanime per Gennaro Palmieri, oggi i funerali
Trani, Via Barletta: asfalto a “doppia velocità”, il dislivello preoccupa gli automobilisti
29 dicembre 2025 Trani, Via Barletta: asfalto a “doppia velocità”, il dislivello preoccupa gli automobilisti
Assemblea soci Cooperativa di Comunità Porta Nova: tra innovazione, partecipazione e futuro
29 dicembre 2025 Assemblea soci Cooperativa di Comunità Porta Nova: tra innovazione, partecipazione e futuro
Articolo97: "Comune riciclone ? A quale prezzo? "
29 dicembre 2025 Articolo97:"Comune riciclone ? A quale prezzo?"
Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT
28 dicembre 2025 Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT
Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani
28 dicembre 2025 Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani
É successo a Trani il... 28 dicembre 1980: "Quando il Supercarcere divenne l'inferno. Il 'battesimo di fuoco' dei GIS "
28 dicembre 2025 É successo a Trani il... 28 dicembre 1980: "Quando il Supercarcere divenne l'inferno. Il 'battesimo di fuoco' dei GIS"
TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE
28 dicembre 2025 TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE
Trani, una domenica "per tutti i gusti ": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale "
28 dicembre 2025 Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.