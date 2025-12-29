Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno

Ore 17:00 – Biblioteca Comunale Si alza il sipario per i bambini con lo spettacolo teatrale "Pulcinella e il Castello Misterioso" . Una rappresentazione che porta in scena la maschera più celebre della tradizione italiana. (Ingresso con ticket: € 3,00)

Ore 17:00 – Biblioteca Comunale Nuovo appuntamento per i bambini con lo spettacolo teatrale "Arcobaleni" , un momento di colore e fantasia dedicato ai giovanissimi lettori e spettatori. (Ingresso con ticket: € 3,00)

L'atmosfera natalizia non accenna a diminuire, anzi, evolve e si carica di nuova energia mentre la città si prepara a salutare l'anno vecchio. Il cartelloneaccompagna i cittadini verso il 2026 con una "due giorni" ricca di cultura, intrattenimento per famiglie e momenti di aggregazione collettiva. Se il Natale è stato il tempo della tradizione e della sacralità, gli ultimi giorni di dicembre sono dedicati allo spettacolo e all'attesa della grande festa. Ecco il programma dettagliato per, un percorso a tappe che culminerà con l'evento pre-capodanno nella splendida cornice del porto.La settimana si apre con un occhio di riguardo per i più piccoli e per la riscoperta culturale della città.Il penultimo giorno dell'anno è un crescendo di appuntamenti che, partendo dal teatro, porterà la città a riunirsi in piazza per un'anticipazione dei festeggiamenti di San Silvestro.