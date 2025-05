Trani: videosorveglianza AI per rifiuti, basterà questo noleggio strategico?

Il Comune di Trani, con Determina Dirigenziale dellapubblicata fino al 07 giugno all' Albo Pretorio, nr.670 del 22/05/2025, ha affidato ad ALMA SICUREZZA SRL (con sede a San Lazzaro di Savena, BO) il servizio di videosorveglianza mobile ricollocabile con Intelligenza Artificiale per contrastare l'abbandono e il conferimento improprio dei rifiuti. Il servizio, in formula "noleggio all inclusive", avrà una durata di 36 mesi, dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2028, per un costo complessivo di € 129.564,00 (IVA inclusa). L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, è stato espletato tramite trattativa diretta sul portale Acquisti in rete PA (MEPA), con CIG B6C8989AFA."La decisione, si legge nella determina, nasce dalla persistenza del problema dell'abbandono illecito dei rifiuti, nonostante le campagne di sensibilizzazione, e dall'inefficacia delle fototrappole tradizionali, spesso non conformi alle normative sulla privacy. Il nuovo sistema mira a garantire un'azione efficace, sostenibile in termini di costi e impegno del personale della Polizia Locale, con mezzi criptati per la salvaguardia della privacy."Il servizio prevede il noleggio di 5 postazioni di videosorveglianza mobile e include una piattaforma gestionale interattiva (ALMA-PL). Tra le caratteristiche del sistema offerto da ALMA SICUREZZA SRL figurano: immagini nitide anche di notte, riduzione dell'impegno del personale della Polizia Locale, minimizzazione dei tempi di conservazione dei dati nel rispetto del Garante della Privacy (GDPR Ready), manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa (anche per danneggiamento), e la possibilità di spostamento delle postazioni ogni due mesi.A livello funzionale, il sistema è in grado di verificare autonomamente e produrre pacchetti video (da più punti di ripresa) del reato da sanzionare, allegare foto della targa, proporre gli eventi utili e rendere disponibili foto e filmati alla Polizia Locale in un cloud certificato Consip, sempre nel rispetto delle normative GDPR.