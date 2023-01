Trani XMas Show, un evento con giovani talenti tranesi

Quest'anno il Natale tranese sarà accattivante e ricco di eventi. La città si presenterà nella sua veste migliore animandosi di musica e colori.In particolar modo questo Natale 2022 marcherà un punto di svolta e di rinascita dopo gli anni della pandemia che hanno "frizzato" ogni tipo di manifestazione.Il gruppo giovani di Trani Sociale, in collaborazione con la nota pagina Instagram TRANI 2.0 è lieta di presentarvi uno spettacolo completamente inedito: la prima edizione del "Trani Xmas Show".La manifestazione avrà luogo il 5 gennaio 2023 alle 19.30, nell'auditorium di San Luigi in Piazza Mazzini a Trani. Tra emozioni, ricordi, speranze ed anche un po' di sana comicità, la serata s'incentrerà su valori importanti, in particolare quello della solidarietà, della fratellanza, della pace e dell'amore in tutte le sue forme, con una valenza educativa e con la speranza di trasmettere al pubblico la gioia e la fortuna delle piccole cose. Uno spettacolo fatto su misura per chiunque voglia emozionarsi, donare e riscoprire le vere gioie del Natale.Durante la serata si susseguiranno vari ospiti che dimostreranno al pubblico le proprie qualità e le loro abilità che interessano per lo più l'ambito musicale, teatrale e d' intrattenimento.Per citare un pensiero di Maria Teresa di Calcutta: "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno."Si può dire che questa frase rappresenta il "fil rouge" dell'evento e a tal proposito tutta la comunità cittadina è invitata a trascorrere una serata speciale in compagnia. Si ringrazia la Città di Trani (l'evento fa parte del bando "Trani Ti Incanta - Natale 2022") e tutti gli sponsor che contribuiscono alla riuscita dello show.Un particolare ringraziamento va anche alla Parrocchia dello Spirito Santo e all'agenzia di comunicazione Annunciate dai tetti di Trani, per la gentilissima collaborazione e per averci ospitato durante il periodo delle prove dello spettacolo e alla Fondazione Seca e il J_sound_service per aver concesso parte della strumentazione.