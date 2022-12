TraniFilmFestival: 12 e 13 dicembre al Politeama Paolillo di Barletta “Piccolo Corpo” e “Maternal”

Prosegue la rinnovata progettazione del TraniFilmFestival 2022 con le ultime due proiezioni inserite nella sezione "Esordi/Debut" in calendario al Politeama Paolillo di Barletta. "Piccolo corpo" in programma lunedì 12 dicembre alle ore 19.30 è l'opera prima di Laura Samani. Dopo aver partorito una bambina morta, Agata (Celeste Cescutti) si mette in viaggio verso un lontano santuario, nella speranza di rianimare la piccola, il tempo necessario per battezzarla. Basta l'attimo di un respiro per ricevere il sacramento. Così nell'aldilà mamma e figlia potranno incontrarsi nuovamente.La regista porta sugli schermi una pratica che continuò fino al 19° secolo lungo tutto l'arco alpino. Santuari come quello di Trava, in Friuli, si chiamavano a répit, luoghi del respiro e della tregua, pausa, pace. Il viaggio di Agata è un itinerario di conversione e di elaborazione del lutto nei campi scoscesi e silenziosi. Con lei lo sconosciuto Lince (Ondina Quadri) giovane androgino che l'accompagna in un cammino difficile dove le regole sociali sono ruvide, inserite in canti rituali e nel dialetto veneto e friulano.Il TrFF omaggerà Laura Samani con uno speciale riconoscimento per un lavoro molto singolare pluripremiato in numerosi appuntamenti nazionali e internazionali tra cui il David di Donatello 2022 - miglior esordio alla regia. Dopo la visione del lungometraggio previsto il dibattito con la cineasta in collegamento dagli European Discovery 2022 – Prix Fipresci al 35° European Film Awards.In visione martedì 13 dicembre alle ore 19.30 "Maternal", il piccolo-grande film di Maura Delpero che sfida le convenzioni più ovvie. Candidato ai premi Nastri d'Argento e ai David di Donatello 2022, il lavoro della cineasta di Bolzano ha ottenuto numerosi riconoscimenti; in concorso al Locarno Film Festival (2019) Menzione Speciale – Premio Europa Cinema Label – Premio Giuria Ecumenica – Secondo Premio Giuria Giovani - alla 17^ edizione di "Alice nella città" sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.Dopo la proiezione di "Maternal", per il TrFF, seguirà l'incontro in collegamento con la regista Maura Delpero. Il pubblico del Politeama Paolillo potrà dialogare anche con l'attrice Lidiya Liberman Obolensk presente nella sala Tognazzi.La vicenda descritta dalla regista-sceneggiatrice si svolge a Buenos Aires, in un hogar, un convento di suore italo-argentino che accoglie ragazze adolescenti madri. Al centro del racconto tre giovani monache molto diverse tra loro le cui storie si intrecciano e influenzano le loro esistenze. Suor Paola (Lidiya Liberman) arriva dall'Italia per terminare il periodo di formazione e prendere i voti perpetui. Lu (Agustina Malale) e Fati (Denise Carrizo) sono, invece, due madri minorenni la cui vita è stata radicalmente trasformata. Le giovani mamme, che mal sostengono il peso della loro precoce responsabilità, si confronteranno quotidianamente con le "sorelle" che le hanno accolte, che hanno scelto il voto di castità, nascondendo e reprimendo, spesso, il proprio desiderio di maternità.Martedì 13 dicembre per il TrFF di scena anche la "Short Session". Si terrà ad Andria alle ore 17.30 alla Sala Roma con proiezioni e incontri dedicati agli studenti delle scuole della BAT. Hanno già aderito gli istituti Aldo Moro di Trani, Onofrio Iannuzzi di Andria e Lèontine de Nittis di Barletta.Il TrFF 2022 è inserito nell'Apulia Cinefestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia -Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC.