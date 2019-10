Tranincorsa 2019, trionfano gli uomini dell'Esercito

E' iniziata con l'inno nazionale suonato dalla Banda della Brigata "Pinerolo" la gara podistica Tranincorsa, valida per il campionato Italiano Fidal di Mezza Maratona Master.Alla manifestazione patrocinata dal Comando Militare Esercito "Puglia" (CME "Puglia") dalla Regione Puglia, dal Comune di Trani, dal CONI e dalla Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) hanno partecipato oltre 2.400 atleti tra cui molti appartenenti all'Esercito. Tra questi ultimi il vincitore della gara Giovanni Auciello, che ha coperto il percorso di 21,097 Km in 1 ora 7 minuti e 47 secondi con ottimi tempi anche per gli uomini dell'Esercito Angelo De Chirico, Vincenzo Trentadue, Luca Quarta, Pierpaolo Iammarino e Ciriaco Pasquariello.Una vera festa dello sport a cui il CME "Puglia" ha voluto prendere parte schierando un proprio info-team per creare un link con gli atleti e cittadini per renderli partecipi delle attività condotte dalla Forza Armata e sulle professionalità offerte. Inoltre presso lo stand dell'Esercito la rivista militare periodico del 1856 per approfondimenti sui fieri della DIFESA e della sicurezza.Soddisfazione è stata espressa dal Generale di Brigata Giorgio Rainò Comandante Territoriale dell'Esercito in Puglia che ha evidenziato l'importanza dello sport come momento di socialità, di aggregazione e valido strumento per educare, soprattutto i più giovani al rispetto alle regole ed a un corretto stile di vita.