Transizione digitale, «le Regioni avranno un ruolo decisivo»

"Importante giornata con il Ministro Colao in Puglia, per conoscere da vicino alcune realtà innovative che costituiscono esempi di eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale - Lo dichiara la senatrice Assuntela Messina, sottosegretario per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale - Con l'occasione, abbiamo incontrato l'Assessore Regionale alla Sviluppo Economico Delli Noci in rappresentanza dell'amministrazione pugliese e i vertici di Aeroporti di Puglia.Le sfide del prossimo futuro impongono collaborazione e un costante coordinamento tra istituzioni e livelli di governo differenti e le Regioni avranno un ruolo decisivo nell'attuazione di molti progetti di transizione digitale, come nel caso del pieno sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico. La presenza del Ministero sottolinea l'importanza di essere vicino a Regioni, enti locali e aziende in questo complesso processo di cambiamento che interesserà prima di tutto le persone, sia come cittadini che come lavoratori. Ecco perché investire sulle competenze digitali resta un punto focale del programma ministeriale e un presupposto imprescindibile alla buona riuscita della transizione digitale del Paese".