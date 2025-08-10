Amet
Attualità

Trasporto pubblico gratuito per sei mesi, Amet smentisce: «È una truffa»

La municipalizzata smentisce la notizia e invita alla massima attenzione

Trani - domenica 10 agosto 2025
Sta circolando sui social una campagna pubblicitaria che promuove l'acquisto di una presunta tessera di trasporto pubblico a soli 2 euro per usufruire di sei mesi di corse gratuite a Trani. L'iniziativa, presentata come un'offerta straordinaria in occasione del "118º anniversario di AMET S.p.A.", è falsa e riconducibile a un tentativo di truffa online.

Amet, società che gestisce il trasporto pubblico a Trani, smentisce categoricamente ogni coinvolgimento e comunica di non aver mai lanciato tale iniziativa né emesso tessere gratuite denominate "Carta GO!".

L'azienda invita la cittadinanza alla massima attenzione, sottolineando che nessun contributo economico va versato e che eventuali comunicazioni ufficiali sono veicolate esclusivamente attraverso i canali istituzionali.

Per chiarimenti o segnalazioni, Amet invita i cittadini a contattare direttamente i propri uffici. Diffidate da link sospetti e campagne social non ufficiali.
