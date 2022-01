Tre film di Capodanno con una bella presenza tranese: Giustina Buonomo

È tutta energia l'attrice tranese Giustina Buonomo che dalla sua pagina Facebook qualche giorno fa ha annunciato l'uscita di bel tre film in cui recita, tre commedie che ne confermano la verve e il talento da caratterista di classe.E dopo i film con Checco Zalone e Uccio de Santis- solo per citarne un paio, e averla vista di recente nella serie " Imma Tataranni", adesso il suo invito a cinema è davvero da non rifiutare, con la sua immediatezza nostrana e affettuosa :"A tutti Voi carissimi Amici va il mio Augurio di Buon Anno più affettuoso e sincero che ci sia . Lo sapete che VVB ( Vi voglio bene).Vi avverto che da oggi in tutta Italia si proiettano tre film dove ci sono anch'io : "ME CONTRO TE - persi nel tempo " con Lui e Sofi regia di Gianluca Leuzzi,"BELLI CIAO" con Pio e Amedeo ,regia di Gennaro Nunziante e "ANIMA BELLA" regia di Dario Albertini .Non c'è di meglio che iniziare il 2022 con una bella carica di energia positiva e di allegria . Buon divertimento! "