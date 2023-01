Treno del Sorriso, sabato e domenica nuovo laboratorio emozionale

Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 si terrà il 5° modulo dei 7 previsti del "Laboratorio Emozionale", un corso di formazione per la clownterapia organizzato dall'associazione "Il Treno del Sorriso – OdV" di Trani, grazie anche al contributo della Fondazione Con Il Sud.Ancora una volta si svolgerà presso il Centro Polivalente "Villa Guastamacchia" di Trani, in Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41 e il suo contenuto sarà interamente dedicato alla "MAGIA"… Chi lo terrà? Ma il Clown Dottore Paolo Scannavino, che abbiamo già conosciuto in quanto tenne il 3° modulo di questo corso formativo.L'intero corso ha come scopo quello di formare e integrare la conoscenza della clownerie sia per chi è già socio volontario dell'associazione, sia per i nuovi che hanno da poco staccato il biglietto per viaggiare su questo meraviglioso "Treno del Sorriso", la cui missione è e rimane quella di effettuare fermate presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere e presso le RSA, con l'unico scopo di regalare un momento di serenità, gioia, allegria e spensieratezza a chi vive situazioni di sofferenza. Per svolgere al meglio le loro attività, i clown dottori sono in continua formazione, come dimostra questo corso mirato a perfezionare sempre più la preparazione che viene svolta nelle corsie degli ospedali e altre strutture … sanitarie e non.Una degli aforismi più belli di Patch Adams è questo: "L'humor è l'antidoto per tutti i mali. Credo che il divertimento sia importante quanto l'amore. Alla fin fine, quando si chiede alla gente che cosa piaccia loro della vita, quello che conta è il divertimento che provano, che si tratti di corse di automobili, di ballare, di giardinaggio, di golf, di scrivere libri. La vita è un tale miracolo ed è così bello essere vivi che mi chiedo perché qualcuno possa sprecare un solo minuto! Il riso è la medicina migliore." Il quinto modulo del corso, dal titolo semplice e inequivocabile "Magia", come sopra precisato, sarà tenuto dal formatore dell'Accademia di Clown Terapia (ACT) Paolo Scannavino, Clown Dottore. Con questo si apre il primo dei tre moduli previsti per il corrente anno che terminerà il 28 maggio.Questa formazione è riservata ai soci, però per chi fosse interessato al mondo della clownterapia e alle nostre attività, può contattare l'associazione ai seguenti recapiti:"Il Treno del Sorriso – OdV"Trani, Via G. Di Vittorio n.47Trani, Via Barisano da Trani n.26e-mail: iltrenodelsorriso@gmai.comFacebook: Il Treno del Sorriso – Associazione di ClowntherapyInstagram: iltrenodelsorrisoSito: www.iltrenodelsorriso.it.