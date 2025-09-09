Trani - Avv. Giangregorio De Pascalis. <span>Foto Credits </span>
Attualità

Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati

Lettera aperta della Camera Penale di Trani al Comune: "Non una comodità, ma una necessità per garantire la giustizia".

Trani - martedì 9 settembre 2025 07.16 Comunicato Stampa
"Giù le mani dai parcheggi del Tribunale". È questo il messaggio forte e chiaro che la Camera Penale di Trani lancia all'amministrazione comunale e alla cittadinanza attraverso una lettera aperta. L'associazione, che rappresenta gli avvocati penalisti, esprime "profonda preoccupazione" per la notizia di una possibile riconversione delle aree di sosta adiacenti al palazzo di giustizia, spazi ritenuti vitali per il funzionamento del sistema.

Nella lettera, firmata dal presidente Avv. Giangregorio De Pascalis e da tutta la giunta, si sottolinea come quegli stalli non rappresentino un privilegio, ma una "necessità operativa". Ogni giorno, infatti, avvocati, magistrati, personale di cancelleria e forze dell'ordine sono vincolati a orari tassativi e scadenze inderogabili. Privarli di un parcheggio funzionale, si legge nel documento, significa "ostacolare concretamente l'accesso alla giustizia e compromettere l'efficienza del sistema giudiziario locale". L'appello è rivolto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i rappresentanti politici affinché valutino con attenzione l'impatto di tale scelta, cercando soluzioni che tutelino la dignità di chi opera per la giustizia e, di conseguenza, il servizio reso a tutti i cittadini.

Il testo della lettera della "Lettera Aperta della Camera Penale di Trani"

Al Sindaco del Comune di Trani
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
All'Assessore alla Viabilità
All'Assessore all'Urbanistica
Alla Cittadinanza
Oggetto: Destinazione delle aree adiacenti al Tribunale di Trani – Appello per la tutela della funzionalità della giustizia
Egregi Signori, La Camera Penale di Trani, per il tramite del suo Presidente e della Giunta, intende esprimere pubblicamente la propria profonda preoccupazione in merito alla notizia, recentemente appresa, della possibile destinazione ad altra funzione delle aree attualmente adibite a parcheggio nei pressi del Tribunale di Trani.
Tali spazi, seppur apparentemente marginali, rivestono un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. Ogni giorno, decine di avvocati, magistrati, cancellieri, operatori della polizia giudiziaria e cittadini si recano presso il Tribunale per adempiere a funzioni delicate e spesso urgenti. In particolare, gli avvocati, chiamati a svolgere la propria funzione difensiva anche in presenza di detenuti, sono vincolati al rispetto di orari tassativi e appuntamenti inderogabili. Privare questi professionisti della possibilità di usufruire di un parcheggio dedicato, dignitoso e funzionale, significa ostacolare concretamente l'accesso alla giustizia e compromettere l'efficienza del sistema giudiziario locale. Non si tratta di una comodità, ma di una necessità operativa che incide direttamente sulla qualità del servizio reso alla collettività. Con questa lettera aperta, rivolgiamo un appello affinché l'Amministrazione comunale, nella sua interezza, valuti con attenzione l'impatto di tale scelta e individui una soluzione alternativa che garantisca il rispetto della dignità degli avvocati e di tutti coloro che quotidianamente operano o si rivolgono al Tribunale di Trani. La presente sarà trasmessa anche alla stampa locale, affinché la cittadinanza sia informata e possa condividere la consapevolezza dell'importanza di preservare condizioni adeguate per il funzionamento della giustizia nella nostra città. Confidiamo nella sensibilità istituzionale di ciascuno dei destinatari e nella volontà condivisa di tutelare il buon funzionamento della giustizia nel nostro territorio. Con osservanza, F.to: Avv. Giangregorio De Pascalis (Presidente della Camera Penale di Trani) e La Giunta della Camera Penale di Trani

  • Tribunale di Trani
