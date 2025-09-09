Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati

Il testo della lettera della "Lettera Aperta della Camera Penale di Trani"

Al Sindaco del Comune di Trani

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Capigruppo Consiliari

All'Assessore alla Viabilità

All'Assessore all'Urbanistica

Alla Cittadinanza

Oggetto: Destinazione delle aree adiacenti al Tribunale di Trani – Appello per la tutela della funzionalità della giustizia

Egregi Signori, La Camera Penale di Trani, per il tramite del suo Presidente e della Giunta, intende esprimere pubblicamente la propria profonda preoccupazione in merito alla notizia, recentemente appresa, della possibile destinazione ad altra funzione delle aree attualmente adibite a parcheggio nei pressi del Tribunale di Trani.

Tali spazi, seppur apparentemente marginali, rivestono un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. Ogni giorno, decine di avvocati, magistrati, cancellieri, operatori della polizia giudiziaria e cittadini si recano presso il Tribunale per adempiere a funzioni delicate e spesso urgenti. In particolare, gli avvocati, chiamati a svolgere la propria funzione difensiva anche in presenza di detenuti, sono vincolati al rispetto di orari tassativi e appuntamenti inderogabili. Privare questi professionisti della possibilità di usufruire di un parcheggio dedicato, dignitoso e funzionale, significa ostacolare concretamente l'accesso alla giustizia e compromettere l'efficienza del sistema giudiziario locale. Non si tratta di una comodità, ma di una necessità operativa che incide direttamente sulla qualità del servizio reso alla collettività. Con questa lettera aperta, rivolgiamo un appello affinché l'Amministrazione comunale, nella sua interezza, valuti con attenzione l'impatto di tale scelta e individui una soluzione alternativa che garantisca il rispetto della dignità degli avvocati e di tutti coloro che quotidianamente operano o si rivolgono al Tribunale di Trani. La presente sarà trasmessa anche alla stampa locale, affinché la cittadinanza sia informata e possa condividere la consapevolezza dell'importanza di preservare condizioni adeguate per il funzionamento della giustizia nella nostra città. Confidiamo nella sensibilità istituzionale di ciascuno dei destinatari e nella volontà condivisa di tutelare il buon funzionamento della giustizia nel nostro territorio. Con osservanza, F.to: Avv. Giangregorio De Pascalis (Presidente della Camera Penale di Trani) e La Giunta della Camera Penale di Trani

