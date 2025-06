Trionfo tranese alle finali nazionali CSEN: il "Trani - Pontelama" è campione d’Italia

Due titoli nazionali, un secondo e un terzo posto per le giovanili; premi individuali per Martella, Rana e Calefato

Si sono svolte lo scorso week end le finali nazionali di calcio giovanile CSEN a Peschici - Vico del Gargano - Vieste, durante le quali si sono particolarmente distinte le squadre della società calcistica tranese "Trani - Pontelama". Ben due rappresentative, gli Esordienti 2013 a 9 ed i Pulcini 2014/2015 a 7, si sono aggiudicati infatti il titolo nazionale, diventando campioni italiani assoluti nelle loro rispettive categorie. I bimbi dei Primi calci a 5 + 1 2016 e 2017 si sono classificati invece rispettivamente terzi e secondi assoluti nelle loro categorie. Ad impreziosire i palmarés collettivi ci sono stati poi gli importanti riconoscimenti individuali. A Yari Martella il premio di miglior portiere del torneo per la categoria Esordienti a 9, a Mario Rana e Simona Calefato il premio scarpa d'oro per il miglior giocatore assoluto del torneo rispettivamente nelle categorie Pulcini 2014/2015 e Primi calci 2017.

Un evento di caratura nazionale ha ripagato con grandi soddisfazioni i nostri ragazzi tranesi, gli allenatori e la Società calcistica che hanno creduto nello sport come valore di crescita personale e collettiva.