Tromba d'aria in città, danni sul lungomare e in via Veneto

Si è svegliata così la città di Trani: con forti raffiche di vento ed un cielo grigio. La tromba d'aria di questa mattina ha spazzato via tutto durante il suo percorso, provocando qualche piccolo disagio. Sul lungomare, come si può vedere in foto, è caduta la recinzione di un cantiere. Stesso problema anche in via Veneto dove, in particolare, il tratto tra via Istria e piazza Dante, risulta inaccessibile alle auto. Per fortuna non si registrano feriti.