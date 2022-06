"Troppe anomalie rimaste trascurate": Maria Grazia Cinquepalmi chiede chiarezza

Dall'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinquepalmi riceviamo questa nota sulla situazione politico-amministrativa cittadina: "Penso sia giunto il momento per la nostra spettabile Procura della Repubblica di avviare i dovuti accertamenti anche nell'interesse ed a tutela sia dei soggetti quotidianamente citati che dell'onorabilità dell'intera città. Da troppo tempo la città di Trani è vittima di numerose "anomalie".Quotidianamente e, ormai da troppo tempo, leggiamo sui social post per i quali si ravvedono varie notizie di reato, ben circostanziate, legati alla vita amministrativa e politica della nostra città.Sembrano fatti riferiti, per la loro precisione e puntualità, da soggetti che effettivamente hanno partecipato ai vari eventi denunciati.Purtroppo, tali anomalie, prontamente segnalate all'Autorità preposta, sono rimaste trascurate.Voti di scambio, anomale connivenze e tanto altro.La politica deve servire a dare soluzioni e deve parlare in maniera chiara, senza allusioni tipiche di culture violente che niente hanno a che fare con la democrazia. Il solo interesse che emerge è quello legato alla conquista di un potere e di una poltrona per fini diversi che speriamo qualcuno possa chiarirci al più presto".