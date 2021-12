Troppi parcometri fuori uso in centro e col traffico delle feste: le segnalazioni dei lettori

Alcuni lettori ci segnalano la situazione che sta creando non poche complicazioni per parcheggiare: in città ci sono molti parcometri fuori servizio ormai da tre giorni.Questa disfunzione mette in seria difficoltà i cittadini o i forestieri - soprattutto tenuto conto del periodo delle festività natalizie - che sono costretti a lunghe ricerche per poter pagare il parcheggio e non rischiare di incorrere in sanzioni.Veri e propri pellegrinaggi da una macchinetta all'altra ci vengono raccontati: tra i pochi parcometri utili ci sono quello centrale di Piazza della Repubblica, mentre sul corso il primo utile è all'altezza del bar Europa; non accessibile a tutti inoltre il parcometro di via Bovio al quale si può pagare solo con carta di credito e non con monete.In particolare tra i non funzionanti si segnalano quelli nei pressi del comune, quello sul corso davanti al bar Guendalina e quello di Piazza della Repubblica dal lato di via Bovio.