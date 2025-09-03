"Troppo cemento a Trani?", il M5S lancia il dibattito sull'urbanistica

Comunicato stampa Movimento 5Stelle

- In questi ultimi anni la città è stata stravolta sotto l'aspetto urbanistico "privato". Abbiamo visto tanti palazzi (con annesso cemento) sorgere soprattutto nella zona sud della città. Abbiamo deciso di approfondire la tematica sotto l'aspetto tecnico con un seminario sul Piano Urbanistico Generale e su due casi concreti. La relatrice sarà l'ingegneree successivamente apriremo un dibattito con i partecipanti. Tutti i cittadini sono invitati presso la nostra sede in via Amedeo 258,. Non mancate, l'urbanistica insieme alle opere pubbliche sono la VISIONE PRIMARIA di un'azione politica.