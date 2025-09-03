Politica
"Troppo cemento a Trani?", il M5S lancia il dibattito sull'urbanistica
Venerdì 5 settembre un seminario pubblico con l'ingegnere Rita Reggio per analizzare il Piano Urbanistico Generale e lo sviluppo edilizio della città, a partire da due casi concreti.
Trani - mercoledì 3 settembre 2025
Comunicato stampa Movimento 5Stelle - In questi ultimi anni la città è stata stravolta sotto l'aspetto urbanistico "privato". Abbiamo visto tanti palazzi (con annesso cemento) sorgere soprattutto nella zona sud della città. Abbiamo deciso di approfondire la tematica sotto l'aspetto tecnico con un seminario sul Piano Urbanistico Generale e su due casi concreti. La relatrice sarà l'ingegnere Rita Reggio e successivamente apriremo un dibattito con i partecipanti. Tutti i cittadini sono invitati presso la nostra sede in via Amedeo 258, venerdì 5 settembre alle 18.30. Non mancate, l'urbanistica insieme alle opere pubbliche sono la VISIONE PRIMARIA di un'azione politica.