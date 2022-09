Tutti approvati i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale

Si è tenuto questa mattina, in seconda convocazione, il consiglio comunale nell'aula di Palazzo Palmieri: tutti approvati i punti all'ordine del giorno, dopo che la seduta di mercoledì (in prima convocazione) era stata aggiornata subito dopo gli interventi preliminari per mancanza di numero legale.La seduta è regolarmente iniziata e, con i soli interventi di Biancolillo (Con) e Marinaro (Pd) e le relazioni sui diversi argomenti (in tema di bilancio) da parte dell'assessore Luca Lignola, sono stati approvati dalla maggioranza i punti riguardanti: Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale precedenti; Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Trani relativo all'esercizio 2021; Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05.08.2022; approvazione convenzione per il servizio di tesoreria comunale; Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 451/2020 del Giudice di pace; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 784/22, Tar Puglia sez. I, 1046/2021 reg. ric. Refusione spese di giudizio. Creditore: società Aziende agricole di Martino de Luca sas; riconoscimento debito fuori bilancio. Corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata coop. soc. Metropolis consorzio coop. soc. onlus; riconoscimento debito fuori bilancio. Corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata Istituto delle Figlie del divino zelo; riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 529/2022, emessa dal Giudice di pace di Trani, nel giudizio rubricato al n. 955/2020 r.g.; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 703/2022 del Tribunale di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 189/2020 del Giudice di pace di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 188/2020 del Giudice di pace di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 7246/2022 del Giudice di pace di Roma.