Tutti x Uno, il successo dell'inclusione alla Baldassarre

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, lo scorso 2 dicembre presso la scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre" si è tenuta la manifestazione "Tutti X uno".L'evento, organizzato dal dipartimento di inclusione dell'istituto, ha coinvolto circa cento allievi dell'istituto scolastico.A testimonianza di quanto l'inclusione debba essere un valore da perseguire all'interno della società e da promuovere con esempi concreti, hanno preso parte all'evento Luca Mazzone, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e il campione nazionale di Powerchair Football, Donato Grande.I due atleti sono stati accolti dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano e dagli allievi dell'istituto con un'esibizione di "Body Percussion", sotto la guida delle docenti Dalia Isabella Lo Coco, ideatrice del progetto di "Body Percussion", Marilena Gaudio, Domenico Mezzina, Paola Mauro, Cristina Gargiuolo, Isabella Stella e tutto il dipartimento di inclusione.Gli studenti hanno avuto la possibilità di porre domande ed esprimere le proprie curiosità agli atleti e di sperimentare in prima persona l'importanza di seguire e realizzare i propri sogni. In tal senso la manifestazione ha rappresentato un'occasione, per tutta la comunità scolastica, per potersi confrontare con ospiti che si sono rivelati preziosi ambasciatori di come lo sport possa essere un efficace strumento educativo ed inclusivo, tramite le proprie testimonianze dirette ed esempi di vita. Uno dei messaggi dell'evento é che lo sport e la musica abbattono ogni tipo di barriera e la scuola diventa una palestra nella quale poter coltivare le caratteristiche peculiari e capacità di tutti gli studenti.Si è trattato, dunque, di un'occasione che ha visto protagonisti studenti, docenti, ospiti e genitori in cui ognuno, con il proprio ritmo, ha contribuito a creare una melodia: quella dell'inclusione. Sintesi e servizi televisivi inerenti la manifestazione sono stati realizzati dal TGR Puglia, da Teleregione e da Teledehon, che la scuola Baldassarre ringrazia.