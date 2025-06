Tutto pronto per la nuova stagione concertistica a Palazzo Beltrani

La stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si annuncia imperdibile. Per tutti gli appassionati di musica e teatro, c'è un'opportunità in più: la scadenza per la sottoscrizione degli abbonamenti è stata prorogata fino a domani, 6 giugno.Con un programma ricco di eventi straordinari e proposte su misura, questa stagione sarà un viaggio emozionante attraverso la cultura e lo spettacolo. Gli abbonamenti, ciascuno con posto riservato, sono disponibili esclusivamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (BT). Per maggiori informazioni: tel. 0883 500044.Un ricco cartellone che può essere fruito con l'abbonamento socio "Gold": 400,00 euro a persona con poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l'anno fino al 31 dicembre 2025; abbonamento "A tutta Musica" 19 eventi (12 concerti a Corte + 7 concerti dei Conservatori) a 185,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento "Musica a Corte" (11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento "Teatro" (5 Spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona: posto riservato.Si può prenotare anche dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Una delle grandi novità della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani è sicuramente la sinergia con i conservatori di Puglia. Venerdì 6 giugno si entra nel vivo. Dalle ore 19:00 ha inizio per la rassegna "Musica a Corte" un appuntamento con le "Eccellenze" provenienti da due delle istituzioni musicali più rappresentative di Puglia. Si inizia con il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, ma i concerti che disseminano tutto il cartellone del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani a cura di Delle Arti ODV ETS, contemplano serate speciali dedicate ai giovani più promettenti della scena italiana e internazionale anche del Conservatorio Nino Rota di Monopoli.Un'occasione straordinaria per riscoprire ed innamorarsi di nuovo della musica classica, per condividere l'arte in un ambiente elegante e suggestivo e rendere i pomeriggi estivi indimenticabili.Il concerto del 6 giugno vede protagonisti due brillanti e promettenti formazioni cameristiche composte da giovani talenti del conservatorio barese. Quattro talentuosi musicisti che si stanno affermando per la loro tecnica impeccabile e la loro sensibilità interpretativa propongono un programma di grande varietà e fascino, spaziando dal repertorio classico al moderno, attraversando epoche e culture sonore.La prima parte della serata è affidata al duo chitarra-mandolino per un viaggio musicale affascinante che evoca atmosfere iberiche e virtuosismi d'altri tempi. Nell'elegante salone Giuseppe Beltrani, Alessia Posa alla chitarra e Denise Colaianni al mandolino si esibiscono in Danza Spagnola Op.105 e Bolero No. 2 Op.161 di Raffaele Calace, Bolero Andaluso di Carlo Munier, Café 1930 di Astor Piazzolla e Tema con variazioni in Sol Maggiore di Bartolomeo Bortolazzi.Nella seconda parte, il pubblico può apprezzare l'intesa artistica del duo flauto-pianoforte composto da Sonia Colaianni e Dario Novielli, che offre un'esecuzione di pura eleganza e profondità musicale, interpretando tre capolavori del repertorio cameristico. I due musicisti eseguono Hamburger Sonata di Carl Philipp Emanuel Bach, Introduzione e Variazioni su "Trockne Blumen", op.160 di Franz Schubert e Sonata per flauto e pianoforte op.14 di Robert Muczynski.Sette gli appuntamenti con le "Eccellenze", tutti alle ore 19.00, nelle date del 6, 13 e 20 giugno e del 4, 11, 18 e 25 luglio. I Biglietti per il primo concerto "Pagine storiche e profumi spagnoli" sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pagine-storiche-e-profumi-spagnoli/263774 Biglietteria: Poltrona numerata ticket 10,00 euro | Soci partner 8,00 euro, acquistabile al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, dal martedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il biglietto include l'ingresso al concerto, la visita al Museo (nella giornata del concerto dalle ore 10,00 fino all'inizio del concerto alle ore 19,00).Un concerto per celebrare la grande musica e lasciarsi emozionare dalle giovani stelle del panorama musicale.La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.htmlI biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it