Uffici comunali, prorogate le precedenti disposizioni fino al 17    

Sono state prorogate fino al prossimo 17 maggio (in linea con il decreto ministeriale) le disposizioni in materia di accesso agli uffici comunali.Fino a quella data è consentito l'accesso di pubblico nei soli uffici che svolgono servizi essenziali ed attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza, come di seguito identificabili, ossia l'ufficio servizi demografici (limitatamente a variazioni anagrafiche, rilascio carte di identità, atti di stato civile, previo appuntamento da prenotare dalle 9 alle 12 ai numeri 0883.581124, 0883.581135 e 0883.581113 o per mail all'indirizzo anagrafe@comune.trani.bt.it ); l'ufficio messi (limitatamente a ritiro di atti in scadenza, previo appuntamento da prenotare dalle 9 alle 12 al numero 0883.581107) e il segretariato sociale (previo appuntamento da prenotare dalle 9 alle 12 al numero 0883.581105 o per mail all'indirizzo ufficio.servizisociali@comune.trani.bt.it ).Per quanto riguarda l'Ufficio Protocollo l'invio della corrispondenza deve avvenire a mezzo PEC (protocollo@cert.comune.trani.bt.it) o con servizio postale. La consegna cartacea è consentita nei soli casi in cui non è possibile l'invio telematico. Per tali situazioni la documentazione deve essere consegnata all'ingresso del palazzo di Città. La stessa, a fine giornata, sarà presa in carico e lavorata dagli addetti all'ufficio protocollo che, su richiesta, invieranno gli estremi di protocollazione ad indirizzo mail o numero telefonico indicato dal richiedente.