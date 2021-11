È ufficiale: a Trani il nuovo hub vaccinale nei locali dello stadio comunale

In tempi rapidissimi dopo l'ultimo sopralluogo effettuato dal sindaco, Amedeo Bottaro, e dal commissario straordinario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, la Giunta comunale ha approvato il provvedimento di concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà del Comune sottostanti la tribuna dello stadio comunale (lato accesso da via Superga) alla Asl BAT per le attività connesse alla campagna vaccinale per la profilassi da SARS-COV-2.Il comodato avrà durata dalla data della sottoscrizione di un'apposita convenzione e per un periodo di 6 mesi prorogabili. Per questo motivo, la Giunta ha demandato al dirigente della terza area tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione regolativa dei rapporti tra le parti."E' ferma intenzione dell'Amministrazione – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro – continuare a dare il massimo apporto nel completamento della campagna vaccinale anti covid 19 anche a fronte di ciò che sta accadendo intorno a noi. Lo avevamo espresso alla Asl già nei primi giorni di ottobre, lo dimostriamo oggi, con l'approvazione immediata di un provvedimento che consentirà alla Asl di entrare subito in possesso dei locali dello stadio, visionati congiuntamente più volte e ritenuti idonei. Dobbiamo correre come in passato per non farci trovare impreparati: c'è una dose di richiamo che è fondamentale e che va somministrata nel più breve tempo possibile".