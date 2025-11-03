Enti locali
Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre
Previste quindici giornate dedicate
Trani - lunedì 3 novembre 2025 10.58
Si rende noto il calendario di aperture straordinarie dell'Ufficio Carte d'identità elettroniche del mese di novembre:
- Lunedì 3 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Martedì 4 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Mercoledì 5 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Venerdì 7 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Lunedì 10 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Martedì 11 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Mercoledì 12 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Venerdì 14 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Lunedì 17 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Martedì 18 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Mercoledì 19 novembre dalle 15.30 alle 17.30
- Venerdì 21 novembre dalle 9 alle 18
- Sabato 22 novembre dalle 9 alle 18
- Domenica 23 novembre dalle 7 alle 23
- Lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.