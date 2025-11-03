Comune
Comune
Enti locali

Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre

Previste quindici giornate dedicate

Trani - lunedì 3 novembre 2025 10.58
Si rende noto il calendario di aperture straordinarie dell'Ufficio Carte d'identità elettroniche del mese di novembre:
  • Lunedì 3 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Martedì 4 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Mercoledì 5 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Venerdì 7 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Lunedì 10 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Martedì 11 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Mercoledì 12 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Venerdì 14 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Lunedì 17 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Martedì 18 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Mercoledì 19 novembre dalle 15.30 alle 17.30
  • Venerdì 21 novembre dalle 9 alle 18
  • Sabato 22 novembre dalle 9 alle 18
  • Domenica 23 novembre dalle 7 alle 23
  • Lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.
  • Comune di Trani
