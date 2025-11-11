Enti locali
Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni
Per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo
Trani - martedì 11 novembre 2025
Si comunica che in vista delle prossime consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà le seguenti aperture straordinarie:
Martedì 11 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Mercoledì 12 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdì 14 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Lunedì 17 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Martedì 18 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Mercoledì 19 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdì 21 novembre
dalle ore 9 alle ore 18
Sabato 22 novembre
dalle ore 9 alle ore 18
Domenica 23 novembre
dalle ore 7 alle ore 23
Lunedì 24 novembre
dalle ore 7 alle ore 15
Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.
