Tessera elettorale
Enti locali

Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni

Per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo

Trani - martedì 11 novembre 2025
Si comunica che in vista delle prossime consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà le seguenti aperture straordinarie:

Martedì 11 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Mercoledì 12 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Venerdì 14 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Lunedì 17 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Martedì 18 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Mercoledì 19 novembre
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Venerdì 21 novembre
dalle ore 9 alle ore 18

Sabato 22 novembre
dalle ore 9 alle ore 18

Domenica 23 novembre
dalle ore 7 alle ore 23

Lunedì 24 novembre
dalle ore 7 alle ore 15

Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.
  • Comune di Trani
