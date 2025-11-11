Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni

Per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo

Si comunica che in vista delle prossime consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà le seguenti aperture straordinarie:Martedì 11 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Mercoledì 12 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Venerdì 14 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Lunedì 17 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Martedì 18 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Mercoledì 19 novembredalle ore 15:30 alle ore 17:30Venerdì 21 novembredalle ore 9 alle ore 18Sabato 22 novembredalle ore 9 alle ore 18Domenica 23 novembredalle ore 7 alle ore 23Lunedì 24 novembredalle ore 7 alle ore 15Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale.