Ulivi estirpati a Trani, il grido di vergogna del Movimento Turismo Rurale e Fare Verde

Il Movimento Turismo Rurale e l'Associazione Ambientalista Fare Verde Trani gridano vergogna per le 240 piante di ulivo abbattute a Trani."In questo momento storico ci rattrista vedere l'estirpazione di 240 alberi di ulivo - dice il presidente Francesco Valenziano -. L'amministrazione comunale avrebbe potuto adottare gli alberi e utilizzarli per valorizzare altre zone della città come in passato è avvenuto per gli alberi ripiantati in via Falcone.Ci auguriamo che queste bellissime piante, simbolo della nostra Regione Puglia, siano valorizzate e non estirpate specialmente in questo momento storico nel quale la Xylella sta avanzando e nel quale dovremmo valorizzare e difendere gli ulivi ancora sani. Saremo sempre pronti a sostenere ogni tipo di azione che salvaguardi il nostro paesaggio e non tristi cementificazioni senza alcun criterio".