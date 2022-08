Ulivi nelle strade del centro: dal gruppo "Con" una nuova azione di cura della Città

Sono apparsi in via San Giorgio e in questi giorni arriveranno anche in Piazza Libertà e via Ognissanti: alberi di ulivo, identità, orgoglio e profilo del nostro territorio, stanno entrando a far parte dell'arredo urbano della Città nella visione del gruppo consiliare Con in concerto con Cecilia di Lernia, nel ruolo di assessore alla Polizia Locale, Sicurezza del Territorio, Protezione Civile, Viabilità, Cura dei luoghi e spazi pubbliciPubblichiamo integralmente il comunicato che ne annuncia e né spiega lo spirito."La cura degli spazi comuni è sguardo verso il futuro oltre che tutela del patrimonio storico della città.Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità urbana puntando sulla cura dei luoghi di aggregazione.La città deve essere vissuta e non si può pensare che un centro urbano sia, esclusivamente, un agglomerato di abitazioni private e luoghi di lavoro al di fuori dei quali la vita si ferma.La qualità della vita urbana si misura dalla quantità e dalle caratteristiche degli spazi pubblici, luoghi che possono diventare un punto di riferimento per i cittadini.Il Gruppo Consiliare di CON di concerto con il proprio assessore Cecilia di Lernia, in continuità con quanto realizzato dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni e nell'ottica di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici, farà posizionare nei prossimi giorni in via San Giorgio, Piazza Libertà e via Ognissanti dei nuovi vasi ove saranno piantati degli ulivi.La Città sarà così caratterizzata da spazi pubblici più attraenti in grado di accogliere al meglio tutti gli utenti, con la trasformazione delle strade cittadine da corridoi inospitali e dominati dal traffico a luoghi di transito più sicuri e più decorosi.Per continuare ad essere dinamiche le aree pedonali devono infatti diventare luoghi dove si possono svolgere non solo attività economiche ma anche attività di alto valore sociale coinvolgendo gli stakeholder della cultura e del welfare.In quest'ottica il gruppo Consiliare CON ritiene che gli interventi non debbano limitarsi alla semplice chiusura delle aree al traffico veicolare ma devono coinvolgere i cittadini, i residenti e i commercianti in un percorso partecipato per conoscere gli strumenti e le procedure, avere maggior consapevolezza dei benefici, diminuire i possibili conflitti e ampliare l'offerta rivolta all'utenza ".