Ultimo appuntamento della Rassegna “GIRLS - Voices” con il Trio Maramao

Ultimo appuntamento della Rassegna "GIRLS - Voices" venerdì 31 marzo ore 20:30 con il Trio Maramao.Tre voci tutte diverse per timbro e colore con: il soprano Margherita Diana, il mezzosoprano Annamaria La Rossa e il contralto Annarita Garofalo, riescono a fondersi e a creare un suono unico ed armonico nel suo insieme e che trova il suo elemento naturale nel repertorio, sapientemente rivisitato, dello swing italiano e poi americano degli anni '30 e '40 del Trio Lescano, delle Boswell Sisters e delle Andrews Sisters che hanno rappresentato la loro fonte di ispirazione.In apertura della serata ultima piccola parentesi relativa alla prevenzione dei tumori femminili a cura di LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale BAT.Ticket in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/10748/trio-maramao , in oltre 45 mila punti nazionali Mooney e presso il Polo Museale di Trani. €𝟏𝟓A conclusione dell'evento musicale, in collaborazione con le 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 ❞𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐢 𝐃𝐎𝐂 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞ e ❞𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥❜𝐨𝐥𝐢𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞ si degusteranno eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.