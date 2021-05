Un albero ed un pensiero: l'iniziativa di Legambiente e del III Circolo didattico

Si è svolto ieri mattina nell'area della Vasca di Boccadoro l'evento denominato "Un albero per la Scuola D'Annunzio", la piantumazione di un albero dedicato ai bambini e alle bambine del III Circolo didattico di Trani, a cura di Legambiente Trani.Le insegnanti con i loro alunni e le famiglie hanno presenziato in quell'area naturale, per condividere un momento importante: far crescere le aree verdi della città di Trani: protagonisti i bambini e le bambine, custodi del futuro del pianeta, che hanno avuto la gioia di adottare un albero. Come abbiamo detto, la piantumazione dell'albero della specie "Tamarix" è avvenuta nell'area della Vasca di Boccadoro, gestita dall'associazione Delfino blu, con la presenza di tantissimi studenti e famiglie della scuola."Un ringraziamento speciale va a all'Assessore alle Culture e all'istruzione Francesca Zitoli che si è unita alle attività e a tutto il personale dirigente e docente della D'Annunzio" si legge in un post dell'associazione ambientalista. "Le famiglie si sono riunite per condividere un momento importante: far crescere le aree verdi della città di Trani". I piccoli "custodi del futuro del pianeta, con gioia hanno adottato un albero a partire dalla sua piantumazione e, in un piccolo momento celebrativo, hanno raccolto una pietra e scritto un pensiero per circondare l'albero, a simboleggiare la protezione e la cura nei confronti di questo nuovo amico, che vedranno crescere insieme a loro".