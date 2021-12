Un giorno all'anno tutto l'anno: la scuola Baldassarre ed i diritti pro disabili

"Un giorno all'anno tutto l'anno": la scuola Baldassarre ha fatto suo questo slogan avendo aderito alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall'ONU. Il Dipartimento dell'Inclusione - coordinato dalla professoressa Isabella Stella - per celebrare questa ricorrenza, ha organizzato una manifestazione nella palestra scolastica a cui ha invitato, in presenza e in videoconferenza, le scuole primarie e superiori di Trani. La presenza di ex-alunni è stata un'emozione unica, a dimostrazione dei forti legami che si creano nella scuola.Dopo i saluti istituzionali e all'insegna di forti valori e motivazioni del Dirigente Marco Galiano, si sono esibiti ai microfoni alunni in rappresentanza delle rispettive classi che hanno letto una frase, da loro stessi scritta, sul tema dell'inclusività: 37 "nuvolette" ritagliate per l'occasione e arricchite con questi brevi scritti sono andate a comporre una poetica tela che rimarrà a ricordo di questa giornata.Sono poi intervenuti i volontari dell'associazione "La città del sorriso" (fondata da Giuseppe Francavilla), specializzati in clown therapy, a rallegrare i presenti con la loro performance all'insegna di giochi e risate.Sono stati proiettati i video a tema delle classi 1^L coordianata dalla Prof.ssa A.de Robertis e 3^E in collaborazione con le prof.sse M. Verri e R. M. Tresca e una video intervista alla nostra bibliotecaria Chiara Cardanobile, insegnante, la quale con grande forza e serenità ha raccontato la propria esperienza tra sport e disabilità.Un coro unanime (e originale in quanto allo stesso tempo in presenza e in videoconferenza) è poi partito sulle note delle canzoni di "Il mio amico" di G. Morandi, "Come un pittore" dei Modà e "Meraviglioso" dei Negramaro, eseguite dal docente e Maestro Alessandro Giusto.Ulteriori performance canore e reading di poesie originali sono state presentate dalla 2^H, con la partecipazione della prof.ssa Olga Miglionico ed hanno concluso questa manifestazione che nel suo piccolo ha portato alla luce tanti valori positivi già presenti ogni giorno nella nostra scuola: amicizia, inclusività, creatività e solidarietà.All'organizzazione della giornata, oltre al Dipartimento di Sostegno (in particolare le docenti C. Asciano, E. Cutrone, E. Pugliese, A. Soldano) hanno collaborato attivamente le tirocinanti del TFA per il sostegno, Dott.sse Elena Labianca e Isabella Acquaviva.