Un gran finale per “Cinema a Corte 2022” con il concerto dedicato al grande maestro Ennio Morricone

Un gran finale attende gli appassionati di musica e della settimana arte a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Domenica 4 settembre, nella splendida Corte Davide Santorsola, "Cinerama...estro", il concerto dedicato al grande maestro Ennio Morricone, che con la sua arte ha reso indimenticabili alcuni film della storia della cinematografia. Il tributo in musica a una delle più grandi eccellenze italiane in campo artistico rappresenta l'appuntamento conclusivo di "Cinema a Corte 2022", la rassegna cinematografica iniziata lo scorso 16 agosto con la direzione artistica di Lorenzo Procacci Leone e prodotta dall'Associazione Delle Arti, in partnership con Costa Sveva, con il patrocinio del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani, in collaborazione con il Circolo Dino Risi di Trani.A due anni dalla scomparsa (il 6 luglio 2020), con "Cinerama...estro" si ripercorrerà una parte della prolifica carriera del compositore premio Oscar, che ha iniziato come arrangiatore di musica leggera fino alla collaborazione con il regista Sergio Leone nel 1964, che gli ha spalancato le porte del grande cinema. Sarà un vero viaggio con suoni e immagini dei capolavori noti e meno noti del grande maestro Ennio Morricone. Si passerà dal western alla commedia, dalla musica lounge e leggera alle più celebri colonne sonore in un susseguirsi di rare emozioni. Una formazione d'eccezione eseguirà i capolavori del maestro: Antonio Piccialli al pianoforte, Giambattista Ciliberti al clarinetto, Luciano Palmitessa alla tromba, Luca Lorusso alla batteria, Giovanni Astorino al violoncello. Alcuni di questi straordinari musicisti hanno avuto il privilegio di collaborare e suonare a Bari nell'orchestra diretta proprio dal grande Morricone. Ad impreziosire la formazione strumentale ci sarà la partecipazione di Francesca Lamberti, una giovane e talentuosa cantante pugliese.Ennio Morricone è stato compositore, musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore: più di 500 colonne sonore per il cinema, cinque nomination e due premi Oscar (il primo alla carriera, nel 2007, e l'altro nel 2016 per la partitura del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino, per la quale si è aggiudicato anche Il Golden Globe), a lui è dedicata la stella numero 2574 sulla Walk of Fame di Hollywood. Le sue musiche sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Sue alcune colonne sonore tra le più rappresentative della grande storia del cinema italiano e internazionale, che hanno reso immortale in tutto il mondo la sua opera. Tra queste A Mozart Reincarnated, La leggenda del pianista sull'oceano, Once upon a time in America, Nuovo Cinema Paradiso, Deborah's theme, C'era una volta il west, Gabriel's oboe, Giù la testa, Metti una sera a cena. Ha collaborato con i più grandi registi della storia del cinema, sia a livello nazionale che internazionale. Pensiamo alle collaborazioni con il già citato Sergio Leone, Sergio Sollima, Sergio Corbucci, Giuseppe Tornatore, Dario Argento. Tra i cineasti internazionali, impossibile non ricordare le esperienze con Oliver Stone, Terrence Malick, Roman Polański e Quentin Tarantino.Ingresso ore 20,30 – inizio ore 21,00. Per prenotare: È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, oppure on line sulla piattaforma i-ticket: https://www.i-ticket.it/eventi/cinerama-estro-morricone-trani-biglietti. Info: 0883500044.