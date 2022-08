Un nuovo incontro con lo scrittore Gigi Mintrone: stasera nella parrocchia dello Spirito Santo

Mentre Gigi Mintrone continua a presentare il suo sempre più acclamato primo libro, "Mamma colorami il cuore" , in giro per la Puglia - e già nuovi appuntamenti sono programmati in tutta Italia - un nuovo incontro con i suoi concittadini tranesi avrà luogo questa sera alle 20:30 nella sala parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo.Intorno al libro e a questa ormai acclamata esperienza di scrittore -dalla fiera del libro di Torino ai libri nel Borgo Antico di di Bisceglie - Gigi dialogherà con la giornalista Stefania De Toma, in un incontro che si concluderà all'insegna della convivialità con un aperitivo che darà modo - a quanti vorranno - di conoscere personalmente Gigi e la sua straordinaria famiglia.