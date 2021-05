Un nuovo mezzo all'Oer Trani per il trasporto di soggetti con difficoltà fisiche o economiche

L'Amministrazione comunale della città di Trani ha concesso con delibera di Giunta il patrocinio gratuito all'associazione Oer per la realizzazione del progetto di pubblica utilità "Noi con voi". L'associazione avrà in comodato gratuito un veicolo appositamente attrezzato che grazie ai suoi volontari utilizzerà per il trasporto a favore di anziani, disabili e tutti coloro che abbiano difficoltà motorie per ragioni fisiche, psichiche, familiari o anche economiche. Il veicolo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno essere affittati dagli imprenditori, commercianti ed artigiani locali esposti sulla carrozzeria del veicolo.«Siamo particolarmente convinti - sono le parole del sindaco Bottaro - della rilevante utilità sociale dell'intero progetto che rappresenta uno dei casi più eclatanti in cui la sinergia tra pubblico e privato può produrre tangibili processi di coesione sociale. Tale processo si colloca nell'ambito delle numerose attività di trasporto ed accompagnamento che l'Oer di Trani svolge con grande merito».