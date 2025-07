Un'opportunità per le Comunità in Rete: UDICON (Unione per la Difesa dei Consumatori) presenta il Bando Regionale per Infrastrutture Sociali

Incontro con la Regione Puglia, ci sarà Ruggiero Mennea delegato al Welfare, per approfondire le modalità di accesso ai finanziamenti e presentare le proposte progettuali

Powered by

L'associazione dei consumatori UDICON è lieta di invitare la cittadinanza all'incontro che si terrà il giorno 10 luglio alle ore 17.30 presso l'Hotel IBIS Style (ex Hotel Trani) per parlare della recente avviso pubblico emanato dalla Regione Puglia denominatoAll'evento prenderanno parte la dott.ssa, dirigente della Sezione Benessere sociale e Innovazione e sussidiarietà della Regione Puglia ed il dott., consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia. Sarà l'occasione per approfondire il contenuto della Determinazione Del Dirigente Sezione Benessere Sociale, Innovazione E Sussidiarietà 12 giugno 2025, n. 859 ed avere ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle proposte progettuali.