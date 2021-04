Un parco urbano nel quartiere Pozzo Piano: la richiesta del Comitato di Quartiere

Venerdì 09 aprile, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, il Direttivo del Comitato di quartiere "Pozzopiano" ha incontrato Fabrizio Ferrante (vice-sindaco con delega ai Lavori pubblici) e gli Assessori Raffaella Merra (Ambiente) e Alessandra Rondinone (Polizia locale, sicurezza del territorio e viabilità). Abbiamo esposto, quella che riteniamo essere un'esigenza prioritaria per il benessere della cosiddetta "zona sud" della città: un parco. E non una piazzetta tra condomini ma un parco vero, da ritagliare con forza nella giungla di piccoli comparti e da pianificare prima che vengano riversate sul quartiere altre valanghe di cemento. Siamo proprio sicuri che Pozzopiano sia una zona residenziale?Noi nutriamo forti perplessità perché la carenza di servizi, i problemi della viabilità e dei parcheggi, i furti giornalieri di auto e all'interno degli appartamenti, raccontano una realtà ben diversa. Il giardino di "Villa Telesio" (a proposito, quando sarà fruibile in modo continuativo?) è stupendo ma da solo non basta a soddisfare le esigenze di un quartiere che si sta allargando sempre di più e senza un criterio, una programmazione e senza un "Piano dei Servizi". In questo scenario non regolamentato, senza un chiaro indirizzo politico e senza visione, i costruttori possono legittimamente fare come gli pare. Sia ben chiaro che non abbiamo nulla contro di loro, anzi rispettiamo il loro lavoro se portato avanti anche con etica e con un'attenzione anche ai bisogni e al benessere della collettività. Pozzopiano è stata sommersa dal cemento ed ora che i cittadini facciano sentire la propria voce: non per bloccare ma per reclamare un diritto.Lo sviluppo di quartieri, aree urbane e della città deve cominciare a tenere conto delle esigenze sacrosante di tutti i cittadini (in primis il "verde" pubblico"), in una prospettiva sostenibile. Di tutto questo abbiamo parlato con i tre Assessori ma, malgrado la loro grande disponibilità, siamo tornati a chiedere l'incontro con il primo cittadino, anche in modalità online, per capire se ci sia una volontà politica e per avviare una progettualità seria, magari lunga ma concreta. Siamo ben consapevoli che la situazione Covid e il piano delle vaccinazioni, stia assorbendo molte energie ma un po' di pazienza e un briciolo di fiducia hanno resistito all'inverno. Ancora per poco, ne abbiamo.