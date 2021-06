Un salvataggio rocambolesco "atterra" la dottoressa Albrizio

Un piccolo incidente nell'hub vaccinale di Trani durante le operazioni di oggi pomeriggio.La instancabile dottoressa Patrizia Albrizio, resasi conto della difficoltà di un giovane che ha manifestato chiari sintomi di svenimento, probabilmente emozionato per il giorno del suo vaccino, cercando di soccorrerlo, ha finito per restarne travolta.Il giovanotto, di stazza notevole, ha letteralmente travolto la dottoressa, dirigente medico responsabile del centro vaccinale, che è stata poi a sua volta soccorsa per contusioni sul viso e sul corpo.Un episodio fortunatamente che ha provocato solo lievi contusioni alla dottoressa e un po' di spavento al suo staff, insieme veri eroi, da mesi, delle operazioni vaccinali nella nostra città.