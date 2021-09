Una carcassa di delfino sulla costa tranese: una triste immagine di fine estate

Trovato spiaggiato sul tratto di costa dopo il lido le Matinelle la carcassa di un delfino ormai in avanzato stato di decomposizione.L'immagine impressiona , abituati come siamo a gioire quando riusciamo a vedere le riprese di uno di questi mammiferi che gioioso salta al largo delle nostre Rive.C'è da chiedersi se il decesso di questo delfino sia stato causato da reti a strascico o altri tipi di pesca vietati o dal soffocamento inquinamento causato da materie plastiche .Saranno gli studiosi a analizzare la carcassa del delfino e a stabilire le cause della morte.Avvisata già, dai bagnanti che hanno effettuato il ritrovamento e ci hanno inviato le fotografie, la guardia costiera, che domani provvederà a rimuoverla.