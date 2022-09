Una cattedrale in miniatura donata alla Città di Trani

Una Cattedrale di Trani in miniatura, perfettamente ricostruita in cartone con alcune componenti in legno, è stata consegnata questa mattina al sindaco della città di Trani.A far dono del modello al primo cittadino il signor Savino Palmieri, 79 anni, milanese ma con genitori e avi tranesi. La Cattedrale in miniatura è alta oltre 40 centimetri ed è stata realizzata da Franco Lodi, 86 anni, lombardo anche lui, tappezziere ed ora appassionato di modellistica che ha impiegato 20 giorni di lavoro per rappresentare al meglio la Regina delle Cattedrali di Puglia pur non avendola mai vista dal vivo.Il risultato è stato così apprezzato che Palmieri ha deciso di contattare il Comune per donare l'opera alla Città.La Cattedrale di Trani, conosciuta in tutto il mondo, esattamente 20 anni fa ha goduto del riconoscimento di "Monumento Messaggero di una cultura di pace" da parte dell'Unesco