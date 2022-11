Una delegazione di bambini di Trani in Regione in occasione della Giornata dell'infanzia e adolescenza

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza una delegazione di bambini di Trani ha partecipato ieri, in Regione Puglia, a un momento di festa, tra giochi e spettacoli."Vedere l'agorà del palazzo del Consiglio piena di giochi, colori e bambini fa capire quanto il governo regionale ci tenga ai più piccoli - spiega la consigliera regionale Debora Ciliento -. Ho accompagnato a questo momento di festa una delegazione di bambini della città di Trani con cui abbiamo condiviso un bel momento"."Ringrazio - continua Ciliento - i dirigenti scolastici Pina Tota e Giuseppe Diana che con immenso piacere sono venuti con noi. Ringrazio le maestre dei diversi circoli didattici che hanno regalato ai bambini una bella esperienza anche dopo le proprie ore lavorative. Ringrazio i genitori che con gioia ci hanno seguiti, gli educatori che ogni giorno hanno un ruolo importante per la sana crescita di molti bambini. Il grazie più bello va a tutti i piccoli che hanno partecipato a questo evento con tanto entusiasmo".La giornata di ieri, inoltre, ha visto ufficializzarsi l'osservatorio regionale sui minori, frutto di una mozione votata in consiglio regionale."L'osservatorio - spiega Ciliento - avrà il compito di analizzare ciò che avviene nel mondo dei bambini, senza mai dimenticare che dietro i numeri ci sono storie importanti".