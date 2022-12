Una delegazione di studenti visita il centro di raccolta rifiuti in via Finanzieri

Giovedì 1° dicembre 2022 una delegazione della Scuola Secondaria Statale di I Grado "Rocca Bovio Palumbo" ha effettuato una visita guidata presso il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri gestito da AMIU S.p.A. L'attività, seguita dal Professor Francesco Biancolillo e dall'esperto Architetto Angelo Ricchiuto, è stata partecipata da decine di studenti ed è stata sviluppata nell'ambito del progetto "Miglioriamo le competenze chiave!" con l'obiettivo di affrontare i temi dell'Ambiente e dell'eco-sostenibilità ed in particolare modo il tema dei rifiuti. Durante la visita i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l'Ingegnere Ambrogio Giordano, Amministratore Unico di AMIU S.p.A, e i referenti dell'Azienda ponendo agli interlocutori varie domande sul sistema di raccolta porta a porta attivo nel Comune di Trani."Ho potuto personalmente constatare - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU Trani Ingegnere Ambrogio Giordano - il vivace e qualificato interesse da parte dei ragazzi ai tanti aspetti collegati alla differenziazione dei rifiuti e più in generale alle varie fasi del ciclo di vita dei rifiuti. Una generazione che ha preso subito confidenza con la raccolta differenziata e che, di conseguenza, coglie la profondità ed il senso dell'economia circolare a partire dall'importanza di riutilizzo delle materie prime. Per AMIU S.p.A. accogliere i ragazzi è stato motivo di grande orgoglio. Aprirsi alle generazioni future, passando dalla collaborazione con le istituzioni scolastiche, significa lavorare in modo concreto per una cultura ambientale sempre più diffusa. Per l'intera organizzazione aziendale incontri del genere sono anche uno stimolo per una crescita costante".