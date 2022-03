Una letterina per te papà, nuovo laboratorio di scrittura al Polo Museale

L'iniziativa per bambini in programma il 19 marzo

Il laboratorio UNA LETTERINA PER TE PAPÀ, si terrà sabato 19 marzo, alle ore 15,30. Per partecipare è necessario prenotare contattando il numero 0883.58.24.70 o inviando una mail a info@fondazioneseca.it.



L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti.

L'evento è organizzato con il cofinanziamento dell'Assessorato alle Culture della Città di Trani.

Continuano i laboratori di scrittura della Fondazione S.E.C.A. E quale migliore occasione della Festa del Papà per lasciare che i bambini si cimentino con uno strumento così straordinario come la macchina per scrivere e possano così sperimentare un tipo di scrittura più riflessiva, profonda e attenta?