Una pornostar e il suo libro: Malena domenica a Trani con "Pura"

«Pura, il sesso come liberazione» è il titolo completo del libro di Filomena Mastromarino, in arte Malena.Domenica 4 Settembre 2022, alle ore 21,00, presso il Marchese Orangerie di Trani, piazza Quercia 4, Malena (conosciuta come Malena La Pugliese o Malena Nazionale), nota attrice hard scoperta da Rocco Siffredi ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, sarà a Trani per un incontro con il pubblico durante il quale presenterà il suo libro autobiografico "Pura" – il sesso come liberazione, pubblicato da Mondadori.Pura è una parola che ho sempre trovato stupenda: esprime bellezza, autenticità ed è priva di compromessi. Pura è il modo in cui mi sento io, e se c'è un momento in cui questa purezza emerge in tutta la sua meraviglia, è subito dopo avere fatto sesso, quando ho ricevuto e soprattutto dato piacere. In quel frangente, la purezza deriva dall'essere me stessa, dal non indossare maschere o nascondere la mia natura più autentica. La purezza nasce dal rispetto profondo verso le proprie aspirazioni, dall'accogliere i desideri e le inclinazioni senza più farsi condizionare da giudizi altrui e preconcetti."Figlia di buona famiglia, una quasi laurea in biologia, un passato da agente immobiliare, nel 2013 è eletta nell'assemblea nazionale del Partito Democratico e tre anni dopo, grazie a un provino con Rocco Siffredi, nasce la Pornostar: Malena, all'anagrafe Filomena Mastromarino, classe 1983, da Gioia del Colle (Ba).L'incontro, aperto liberamente al pubblico, sarà condotto da Giuseppe del Curatolo ed è organizzato dall'Associazione Culturale "L'Ebanista" formatasi appena qualche mese fa e già artefice di eventi culturali che stanno vedendo la partecipazione di numerosi artisti di primo piano nei campi più svariati dell'arte, della cultura e dell'informazione.