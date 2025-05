Una scuola con il cuore: il IV Circolo Didattico “G. Beltrani” diventa cardio-protetta

Ci sono gesti che parlano più forte delle parole. Al IV Circolo Didattico "Beltrani", uno di questi gesti ha preso forma concreta nella donazione di un defibrillatore da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Four Moving. Un dono che non è solo un apparecchio medico, ma un simbolo potente: la scuola si prende cura dei suoi cuori, in tutti i sensi.Grazie a questo importante contributo, oggi tutti e quattro i plessi dell'istituto sono cardio-protetti. Un traguardo che racconta di una comunità scolastica che mette la sicurezza e il benessere al primo posto.Il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, già da tempo aveva posto l'accento sulla necessità di garantire, oltre che la presenza dell'importante dispositivo salvavita in tutti i plessi della scuola, anche la formazione necessaria, erogata nei mesi scorsi e rivolta a docenti e collaboratori scolastici.Il momento più toccante è arrivato il 30 aprile 2025, quando i veri protagonisti sono diventati gli alunni delle classi quinte. In una palestra colma di emozione e attenzione, i bambini hanno appreso gesti che potrebbero, un giorno, salvare una vita. Hanno imparato il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, l'uso del defibrillatore. Gesti grandi, nelle mani piccole di chi rappresenta il nostro domani.A guidarli, con passione e professionalità, l'infermiere Francesco Marinelli, istruttore IRC (Italian Resuscitation Council - Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare). Con i suoi manichini, le animazioni e persino la musica ritmata, è riuscito a trasformare una lezione in un'esperienza viva, vera, profondamente educativa. Ogni bambino ha partecipato con entusiasmo, consapevole dell'importanza di ciò che stava imparando.Le insegnanti, entusiaste, hanno accompagnato ogni momento dell'attività. Il Dirigente Scolastico, presente accanto a loro, ha voluto ringraziare il sig. Marinelli con parole sentite, riconoscendo in lui non solo un esperto, ma una persona profondamente dedicata alla crescita e alla sicurezza dei più piccoli.Quello del IV Circolo Beltrani non è solo un progetto: è una scelta d'amore. Una scuola che insegna a salvare vite è una scuola che insegna a vivere con responsabilità, rispetto, empatia. È una scuola che batte forte, proprio come un cuore