Una "Speed force" e una nuova pavimentazione per gli allenamenti degli atleti di Oltresport

"Speed force" significa "forza della velocità": e in questo caso, nell'annuncio della squadra tranese di Power Chair football, felice di poter usufruire - nella palestra dell' IISS Aldo Moro di Trani, dove si allenano gli atleti - di una nuova pavimentazione e di una pedana che facilita gli allenamenti in carrozzella, questa espressione acquisisce un significato ancora più profondo .La tenacia di questi ragazzi nel voler dimostrare di poter superare ogni limite umano attraverso la volontà, la condivisione, l'amicizia, lo spirito dello sport, costituisce un acceleratore davvero per tutti.Nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook di Oltresport, oltre alla gioia dell'annuncio, i ringraziamenti agli esponenti di Regione e Provincia per i finanziamenti ottenuti ; e a tutti i tifosi e sostenitori, "la nostra carica più preziosa"."Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme". - Proverbio africanoVolevamo festeggiare con Tutti quanti Voi il raggiungimento di un altro bel traguardo:1. Finalmente abbiamo ottenuto il rifacimento della pavimentazione della palestra scolastica in cui ci alleniamo, finalmente idonea alle nostre caratteristiche ed esigenze di gioco;2. Da oggi abbiamo lo SPEED FORCE, un "arma" in più che ci consentirà di allenarci correttamente secondo le disposizioni del regolamento internazionale di Powerchair Football .Ringraziamo la Provincia Bat nelle vesti del Presidente l'Avv. Bernardo Lodispoto per aver rapidamente eseguiti i lavori e la Regione Puglia nelle vesti del Presidente Michele Emiliano, Vice Presidente Raffaele Piemontese e il Direttore del Dipartimento Sport per Tutti Vito Montanaro per credere fortemente nell'importanza dello sport, finanziandolo con gli avvisi del programma operativo del 2021 <3E #GRAZIE sempre a tutti i nostri sostenitori e tifosi, siete la nostra carica più preziosa <3#IlMeglioDeveAncoraVenire #OltreiLimiti #OltreSport #OLTRE