Una strada per Andrea Esposito, partigiano tranese morto fucilato nel 1944

Dopo anni di oblio per i partigiani della nostra città, grazie all'operato del Sezione Anpi di Trani "Osvaldo Pillera", del Circolo Arci "(H)astarci" e dell'Amministrazione comunale, la nostra città sta recuperando la memoria storica di chi ha donato la propria vita per difendere la libertà e la democrazia.Dopo l'installazione di una stele commemorativa presso la villa comunale, un altro tassello viene oggi aggiunto con l'installazione di una targa che ricorda il militante comunista e partigiano della 113ma Brigata Garibaldi, Andrea Esposito, arrestato il 31 luglio 1944, morto fucilato in piazzale Loreto il 10 agosto dello stesso anno.Quanto fatto sino ad oggi non è certo sufficiente a ricordare l'enorme sacrificio dei partigiani e degli internati militari della nostra città. Tanto ancora deve essere fatto. Penso ad esempio all'idea lanciata dal Presidente Provinciale di Anpi, Antonello Rustico, in merito alla realizzazione di un percorso che colleghi le pietre d'inciampo collocate nei pressi delle case natali.Mai come oggi è necessario recuperare i valori dell'antifascismo per la difesa della democrazia e della pace. Siamo tutti chiamati a "resistere" ora e sempre.